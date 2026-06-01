越共中央总书记、国家主席苏林：越菲经济合作应提升到新高度

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问框架内，越南财政部、越南驻菲律宾大使馆同菲律宾贸易工业部、菲律宾工商会及越南工商联合会于6月1日下午在马尼拉联合举办越菲企业论坛。越共中央总书记、国家主席苏林和菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯出席并发表指导讲话。



菲律宾总统马科斯在论坛上致欢迎辞时强调，两国高层领导人的出席显示了双边关系的持久力量，肯定了两国在多领域合作的共同决心。马科斯总统表示，今年具有特殊意义，因为两国纪念建交50周年（1976-2026）。他重申，这是两国和平、理解与合作的基础。



菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯发表指导讲话。图自越通社

马科斯总统强调，越南已成为贸易和投资领域不可或缺的伙伴，包括在技术领域。同时，越南仍然是粮食安全和工业供应链中一个重要的、正在被巩固的环节，以及必要的电子设备。



苏林在论坛上明确指出，越南和菲律宾是有着传统友好关系的东盟成员国。2026年意义特殊，两国纪念建交50周年。特别是自2015年两国将关系提升为战略伙伴关系以来，双边合作在各个领域都取得了长足发展。借此访之际，双方一致同意将关系提升为加强战略伙伴关系。



苏林高兴地看到，近年来越菲经济合作取得了许多积极成果。他指出，越菲经济合作到了需要提升到新高度的时候了，这不仅是规模的扩大，更重要的是质量、深度和实质效益的提升。



苏林建议推动在农业现代化、食品加工、清洁能源、物流、辅助工业、数字经济和创新创意等高度互补且能创造长期价值的领域的双向投资；从商品交换转向共同投资、共同生产，更深地参与区域价值链。双方应扩大航空、物流、旅游和人文交流的连接。双方应革新经济合作机制，使之更加灵活、务实，并以企业为中心。



苏林强调，越南不仅呼吁投资，更主动做好最充分的准备与投资者同行；继续完善体制，朝着透明、稳定、可预期的方向迈进；发展战略性基础设施、物流、能源；提高人力资源质量，加强对话，为企业排忧解难。



苏林希望，通过此次论坛，将涌现更多新思路、新机遇、新对接和新项目，助力越菲经济关系步入更加务实、高效、可持续的发展阶段，与两国加强战略伙伴关系的新水平相匹配。（完）