☕️越通社新闻下午茶（2026.6.1）

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社



越通社河内——·越通社特派记者报道，对菲律宾进行国事访问期间，6月1日，在首都马尼拉马拉卡南宫出席国事欢迎仪式后，越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗穆亚尔德斯·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）举行了会谈。全文



·据越通社特派记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问框架内，越南财政部、越南驻菲律宾大使馆同菲律宾贸易工业部、菲律宾工商会及越南工商联合会于6月1日下午在马尼拉联合举办越菲企业论坛。越共中央总书记、国家主席苏林和菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯出席并发表指导讲话。全文



·越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人吴芳璃于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问期间，两国领导人发表了《关于越南与菲律宾增强型战略伙伴关系的联合声明》。全文



·据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。全文



·越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月29日在第23届香格里拉对话会开幕式上作了主旨演讲是这次香格里拉对话会上最具影响力的一场演讲，反响强烈。这是北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授就越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月29日出席第23届香格里拉对话会开幕式并发表了主旨演讲之际接受越通社驻京记者的采访时如是强调。



·越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。



·6月1日上午，越南公安部在清春监狱举行仪式，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。越共中央政治局、政府常务副总理、2026年特赦顾问委员会主席范家足出席仪式，颁发特赦决定并发表指导性讲话。全文



·从5月27日至6月1日，越共中央总书记、国家主席苏林对三个东盟国家进行了工作访问，其中最突出的是出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。



Qarakal Quantum公司代表向阮奇山大使介绍量子技术的潜在应用。图自越通社



·据越通社驻以色列记者报道，5月31日，越南驻以色列大使阮奇山访问了量子计算研发初创公司Qarakal Quantum。全文



·在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。



·越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的主旨演讲迅速成为关注焦点，给国际研究者留下深刻印象。



·2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。



·越南建设部日前颁布第23/2026/TT-BXD号通知，对民用航空服务价格管理机制及政策作出具体规定，首次进入航空运输市场或开通新航线的越南航空公司将享有一系列优惠政策，以促进航空市场发展，提升运输连通能力。根据规定，自5月15日起，首次进入航空运输市场运营的越南航空公司，其飞机起降服务费和飞行保障服务费可享受50%的折扣，优惠期限自首个航班运营之日起计算，为期36个月。



附图。图自越通社



·越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。全文







·营养不良和超重、肥胖正在成为儿童营养面临的双重负担，对保健工作带来了诸多挑战。在此背景下，提升校园营养质量被视为确保儿童体能与智力全面发展的关键措施，为国家未来人力资源发展奠定坚实基础。



·得益于各项任务和措施的同步有效推进，截至6月1日，宁顺一号和宁顺二号核电站项目征地、补偿和安置补助资金到位工作取得积极进展，为保障项目按计划推进作出了重要贡献。



· 5月31日晚，越南电子竞技战队SECRET WAG在《Free Fire》东南亚系列赛（FFWS SEA）2026年春季赛总决赛中，战胜来自东南亚地区的11支顶尖强队，成功夺冠，并获得26亿越南盾的奖金。这是越南战队首次在主场捧起FFWS SEA冠军奖杯。



·巴黎蒙特勒伊展览中心于5月30日至31日首次承办亚洲流行文化节（Asian Pop Culture Festival，APCF），汇聚多个国家代表参加，期间举行音乐、时尚、美食、传统艺术以及当代创意产品等丰富多样的活动。在这一多元文化空间中，越南代表团通过推广文化、美食、农产品、奥黛及踢毽子运动等活动留下了深刻印象。



2025年亚洲—岘港国际电影节闭幕式 图自越通社

·第四届亚洲—岘港国际电影节（DANAFF 2026）将于6月28日至7月4日在越南岘港市举行。本届电影节以“从亚洲走向世界的桥梁”为主题，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，进一步巩固其作为区域电影产业交流平台的地位。（完）

