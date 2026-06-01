菲律宾总统主持仪式 欢迎越共中央总书记、国家主席苏林到访

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，6月1日上午，菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯及夫人在首都马尼拉总统府主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林及夫人与越南高级代表团自5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。



马科斯总统夫妇亲自走到车门旁，热情迎接苏林总书记、国家主席及夫人。



苏林总书记、国家主席及夫人与菲律宾总统马科斯及夫人一同站在检阅台上，聆听军乐队演奏两国国歌。图自越通社

两位领导人登上检阅台。军乐队奏越南和菲律宾两国国歌。与此同时，21响礼炮轰鸣，热烈欢迎苏林总书记、国家主席到访。



其后，马科斯总统邀请苏林总书记、国家主席检阅仪仗队。



正式欢迎仪式结束后，马科斯总统及夫人与苏林总书记、国家主席及夫人移步至总统府留言簿处。



之后，马科斯总统和苏林总书记、国家主席率领两国高级代表团举行正式会谈，并共同见证合作文件交换仪式及会见记者。



越菲两国均为东南亚国家，拥有良好的传统友好关系，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面共享诸多战略利益。自1976年建交以来，两国关系在多个领域不断得到巩固和发展，日益走向深入并取得实效。



这是苏林总书记、国家主席首次访问菲律宾，恰逢两国面向建交50周年之际，也是菲律宾担任2026年东盟轮值主席国之时。此次访问也是两国高层领导人深入交换重大方向性意见的机会，旨在推动越菲战略伙伴关系在新阶段更加强劲、务实和有效发展。（完）