文化

佛教助力深化越老特殊友谊与全面合作关系

2026年5月31日，老挝首都万象佛迹寺隆重举行了佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典，同时向当地残障人士及困难群众发放了200份慰问品。

老挝首都万象佛迹寺5月31日隆重举行了佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典。图自越通社
老挝首都万象佛迹寺5月31日隆重举行了佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典。图自越通社

越通社万象——2026年5月31日，老挝首都万象佛迹寺隆重举行了佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典，同时向当地残障人士及困难群众发放了200份慰问品。

越通社驻万象记者报道，来自越南和老挝两国的佛教徒、老挝佛教联合会代表、越南驻老大使阮明心、两国有关机关和团体代表以及众多旅居万象越南侨胞一同出席此次佛诞节庆典。

与会大众在庆典上庄严聆听了越南佛教教会法主释智广长老的佛历2570年佛诞节庆典寄语，其中强调，在当今世界充满动荡不安的背景下，佛教的慈悲教义与智慧依然是促进和平、团结与可持续发展的重要基石。特别是，2026年是越南佛教教会成立45周年（1981年11月7日—2026年11月7日），同时迎来将在胡志明市举行的第十次全国佛教代表大会。

佛迹寺住持释明光上座在庆典上发表讲话时强调，佛诞节庆典不仅满足了旅老越侨的信仰需求，也有助于增进两国人民之间的交流，进一步深化越老特殊友好关系。他呼吁旅老越桥同胞继续发扬团结互助精神，心系祖国情系家乡，全力维护和传承越南民族文化传统等。

值此之际，佛迹寺与社会爱心人士向当地弱势群体赠送了200份慰问品，彰显了佛教慈悲济世精神和守望相助、扶危济困的传统美德，进一步推广旅老越南人社区向善而行的良好形象。

该活动再次彰显了越南佛迹寺作为文化与信仰纽带的重要作用，对深化越老特殊友谊、全面合作关系做出贡献等。（完）

老挝青年军官代表团在广治古城敬香缅怀英烈。图自越通社

老挝青年军官代表团在广治古城敬香缅怀英烈

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越通社
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