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今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

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今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

越通社河内——从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

河内、胡志明市、同奈省、广宁省和林同省等全国许多地方成品油市场经营活动总体保持稳定，尚未出现消费者抢购囤积现象，也未发生供应中断或短缺情况。

大型供应商的积极主动被认为确保此次转型顺利推进的重要因素。2025年8月在胡志明市及部分地区开展试点阶段结束后，越南石油集团（Petrolimex）已于5月25日起在其整个销售系统全面销售E10汽油。越南石油总公司（PVOIL）也已在全国近1000家加油站推出E10汽油。与此同时，为满足市场需求，各企业已同步升级储油库、储罐、调配设备及运输设施，确保E10汽油的生产、储运和供应体系平稳运行。

据越南工贸部公布的信息，越南已成为全球60多个在道路交通领域使用生物燃料的国家之一。

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今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

越南消费者关注的问题之一是E10汽油与现有车辆的兼容性。越南工贸部表示，E10适用于越南绝大多数使用汽油发动机的汽车和摩托车。越南汽车制造商协会、越南摩托车制造商协会以及众多汽车和摩托车生产企业也确认，凡是符合制造商技术要求的车辆均可使用这种燃料。

越南石油协会主席裴玉保表示，许多国家的科学研究和实际应用经验表明，E5和E10汽油基本不会对发动机造成影响。即使出现个别问题，也主要与老旧燃油系统、长期积存的沉积物，或车辆未得到正确保养维护等因素有关。

越南石油协会表示，目前E10汽油的生产采用自动化调配系统，确保乙醇按照规定的技术比例与矿物汽油均匀混合。有关生物燃料通过人工调配或“反复摇晃混合”的说法，均缺乏科学依据。

为确保转换工作顺利进行，越南工贸部要求各石油经营企业、生产单位和分销商主动保障货源供应，加快E10汽油的调配、混合和配送工作，避免出现供应短缺。越南工贸部副部长阮生日新强调，推广使用生物汽油只在满足可持续发展、保障能源安全、减少温室气体排放需求，助力有效践行越南关于绿色增长各项国际承诺等。（完）

越通社
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