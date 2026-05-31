当前，数字化转型、科技应用以及人工智能正日益深入得乐省教育领域。科技不仅改变了传统教学方式，也为教师与学生接触现代知识体系打开了新的空间与机遇。

在得乐省衣靠坊的蔡璠小学，超过66%的学生为埃地族少数民族学生。如今，数字化转型正在这里悄然带来积极变化。教师们不再局限于使用静态图片授课，而是借助数字工具制作动态人物形象，增强课堂互动性与趣味性，帮助学生更直观地理解课程内容，也让他们更加积极、自信地参与课堂活动。

得乐省衣靠坊蔡璠小学教师何闹何德：“为了推进数字化教学，我会使用Canva、ChatGPT等软件制作可以活动的人物角色，并将其融入课堂教学。这样不仅能帮助学生更容易理解课程内容，也能更好地激发他们的学习兴趣。当课堂中的人物不再只是静态图片，而能够与学生互动时，教学效果会更加明显。”

得乐省衣靠坊蔡璠小学校长陈氏雪：“新学年开始前，学校便制定了教学创新计划，并将信息技术应用与数字化转型列为重点任务之一。在当前教育环境下，高效应用信息技术和数字化工具，能够显著提升教学质量，特别是少数民族学生的学习质量，这也是学校最重要的目标之一。”

除了小学教育外，得乐省多所学校也正在积极推进“智慧校园”建设。其中，黄越十二年一贯制学校已同步部署数字平台，并将人工智能应用于教学资料建设和学习辅助。同时，学校还推行“翻转课堂”模式，学生先在家自主学习，再回到课堂进行小组讨论和知识深化。

得乐省黄越十二年一贯制学校8A6班学生黎黄草安：“在AI辅助下学习时，我们会觉得更有兴趣。我知道人工智能既有积极的一面，也有消极的一面，如果使用不当会带来问题。因此，在老师指导下，我们只是利用AI帮助查找信息、整理思路，而不会完全依赖AI完成学习任务。”

得乐省黄越十二年一贯制学校校长陈德轩：“人工智能只能作为辅助工具，不能取代学生自身的学习能力。每项作业我们都会设计两套练习：一套让学生在家完成，学生可以借助AI辅助理解；但在课堂上，我们会通过类似题目进行检测。真正掌握知识的学生才能完成任务。通过这样的检查方式，学生必须真正理解知识内容，而不能完全依赖AI。我们评价的不是最终成果，而是学生真正的能力。”

据得乐省教育与培训厅介绍，目前全省100%的普通学校已实施电子学籍管理，教师与教育管理人员也正逐步有效运用数字技术开展教学与管理工作。同时，教育部门还在持续推进学生数据、招生档案及学历证书数字化，并加强教师数字化转型培训。

得乐省教育与培训厅副厅长刘进光：“大多数学校都已组织教师培训，指导教师使用部分AI辅助软件进行备课和教学管理。教育部门也积极开展数字化转型宣传工作。因此，每位教师都必须主动更新知识、提升技能，否则就会被时代落下。”

数字化转型正逐步为得乐省教育带来积极变化，帮助当地教师与学生更主动地适应新时代教育发展的要求，也为偏远地区和少数民族地区教育质量提升开辟了新的方向。（完）