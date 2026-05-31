奠边省政府及农民携手努力让垛佐茶香飘向世界

从终年云雾缭绕的高山茶园，到逐步走向市场，奠边省垛佐（Tủa Chùa）茶正日益确立其在农产品市场中的地位。

世代与茶树相伴的新柴（Sín Chải）乡、醒坪乡居民正逐步从小规模生产转向商品化改革，不少农户积极投入于机械设备，不断提升茶叶品质。

奠边省新柴乡后初村村民黄阿诸：“茶叶的价值最高，比种水稻和玉米划算得多。现在最便宜的茶叶每公斤也能卖到100万越盾，而卖1吨玉米只拿到300万越盾。”

奠边省醒坪乡羊样一村村民崇阿袍：“我家的茶叶种植区大概5000平方米。每年我都认真管理和养护茶树，确保产量和品质，然后卖给加工厂。靠着种茶，我家的收入比较稳定，比以前种水稻和玉米高了一些。”

为了提升产品价值，奠边省正积极吸引企业投资深加工、打造品牌并拓展销售市场。许多垛佐（Tủa Chùa）茶产品已获得一乡一品（OCOP）认证，并被评为农村特色工业产品。

奠边省香玲有限公司总经理阮美玲：“2025年，公司有一款产品获得国家级农村特色工业产品认证，即垛佐古树雪山绿茶。未来，公司将继续投资机械设备，开发更高品质、更高附加值的产品，例如发酵茶、红茶、普洱茶等等。这些产品均采用垛佐雪山茶地理标志保护区原料制作。这类产品具有较高的价值，也符合国外消费者，尤其是中国和欧洲消费者的需求。”

目前，垛佐茶原料种植区面积近400公顷，拥有约6600株古茶树。作为当地重点发展的主导产业，地方政府正持续扩大种植面积，推进地理标志建设，并加强产品销售合作对接。

奠边省醒坪乡人民委员会副主席陈德盛：“乡里已召开会议，邀请企业、合作社以及当地种茶农户参加，并与农业与环境厅配合，邀请规划研究院为醒坪乡茶树建立地理标志。同时邀请企业共同商讨发展茶产业的方案，并与企业就联营合作、产品销售等合作机制达成一致，以提升茶叶产品价值。”

从西北高山上的一片片翠绿茶芽出发，垛佐茶品正一步步走向更广阔的市场，成为地方特色产品。政府、企业与农户的携手并肩正为垛佐茶香飘向全国乃至世界奠定坚实基础。（完）