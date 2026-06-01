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国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

六月如约而至，带来了孩子们清澈的笑声，也唤起了关于童年最美好的记忆。值此“六一”国际儿童节到来之际，在今天的播客节目中，我们将为大家讲述2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程。在这里，才华得到展翅飞翔的机会，人文价值不断传播，越南儿童也充满热爱与创新绽放童年光彩。

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有些童年的梦想，伴随着一页页书香慢慢成长…
有些年少的记忆，则始于一部朴素而温暖的动画片…
也有这样一群人，倾尽一生，只是为了守护越南孩子们那片纯净而美好的童真世界。

由越南通讯社《体育与文化报》主办的“蟋蟀儿童奖”，历经七个赛季的发展，早已超越了一项艺术奖项本身的意义。如今，它正逐渐成为一座“童年之家”——在这里，孩子们的想象力、善良之心以及创造梦想不断被滋养，并陪伴着一代又一代越南儿童成长。

越通社
#童年 #国际儿童节 #才华

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一周要闻：极端高温来袭 全国用电量连续刷新纪录

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本周，极端高温天气导致越南全国用电量连续刷新纪录。据国家电力系统与市场调度运行公司消息， 5月26日国家电力系统及北部地区系统在最大功率和用电量上同步创下2026年新高。其中，国家系统最大功率达58,103兆瓦，较2025年纪录增长5.7%；日产量达12.12亿千瓦时，增长9.1%。北部系统最大功率达29,716兆瓦，增长5.4%；产量达6.29亿千瓦时，增长5.4%。

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数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

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您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

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从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

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在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

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依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

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在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

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2025年越南外交：开拓新格局

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凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

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