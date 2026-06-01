国际儿童节：2026年“蟋蟀儿童奖”充满温情与感动的旅程

有些童年的梦想，伴随着一页页书香慢慢成长…

有些年少的记忆，则始于一部朴素而温暖的动画片…

也有这样一群人，倾尽一生，只是为了守护越南孩子们那片纯净而美好的童真世界。

由越南通讯社《体育与文化报》主办的“蟋蟀儿童奖”，历经七个赛季的发展，早已超越了一项艺术奖项本身的意义。如今，它正逐渐成为一座“童年之家”——在这里，孩子们的想象力、善良之心以及创造梦想不断被滋养，并陪伴着一代又一代越南儿童成长。