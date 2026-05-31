科技

越南加速培养科技创新高素质人才

为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。

茶荣大学吸引了众多国内外大学生和实习生前来学习与研究。图自越通社
茶荣大学吸引了众多国内外大学生和实习生前来学习与研究。图自越通社

越通社河内——人力资源被视为科技与创新取得突破性发展的核心和决定性因素。在当前背景下，越南党和国家的多项路线和政策明确指出了培养、吸引和重用知识分子、专家及高水平劳动力的任务。

据越共十四届二中全会发布的第18-KL/TW号结论，2021年至2025年，越南在科技、创新和数字化转型的人力资源开发方面取得了积极成效。

河内国家大学副校长范宝山表示，4年多来，河内国家大学吸引了近500名博士，组建了50个强劲研究团队。诸多全球知名科学家受邀参加半导体材料、量子技术、人工智能、数据挖掘和社交网络等领域的学术活动。

值得注意的是，河内国家大学与国内外各集团签署了有关越共中央政治局于2024年颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的战略合作协议，内容聚焦科学研究、创新、技术转让、高素质人力资源培训等核心领域，并携手解决企业的问题。

与此同时，河内科学技术大学与近100名旅居法国、美国、匈牙利、日本等国的越南科学家开展多项合作计划，吸引外国专家，成立联合研究小组、共同指导博士研究生，分享数据库和实验室，吸引在研究中取得出色成就的年轻科学干部。

越南科学技术翰林院数据与科学信息中心主任阮氏云娥表示，2025年，该院共发表科学论文2437篇，其中国际论文1699篇；执行各级研究课题和任务527项；获得发明专利权和实用新型专利权105项；签署836份研究、转让及服务研究合同，旨在发展科技人才队伍，为解决各级部门和企业的重大问题做出贡献。

科技与创新人力资源的发展发生了巨大变化，为经济社会发展奠定了重要基础。据越南科学技术部的评估，随着一支超230万名劳动者队伍的成长，科技与创新已成为直接生产力量，为国家财政收入及宏观经济稳定做出了贡献。据估计，2025年全行业营业收入达近5466万亿越盾。

专家认为，为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。（完）

越通社
#越南 #科技 #创新 #高素质人才 #第71号决议 #第57号决议 #数字化转型
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社

越南在新加坡激发科技创新新动力

5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

附图。图自越通社

胡志明市力争成为科技与创新创意中心

进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。

更多

越南智慧城市创新方案亮相俄罗斯“创业村”科技节

越南智慧城市创新方案亮相俄罗斯“创业村”科技节

越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。

越南铁路推进数字化与绿色化双重转型 。图自人民报

越南铁路推进数字化与绿色化双重转型

2025年，得益于环保技术和燃料解决方案，铁路运输在提升交通运输业经济贡献率和减少温室气体排放方面发挥了积极作用。以实现2050年净零排放为目标，铁路在碳配额分配与碳减排协同方面具有巨大潜力。

ASTAR先进光学技术部副主任何山松博士接受越通社记者采访。图自越通社。

越新科技合作迎来新动力

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月29日至31日对新加坡进行国事访问之际，旅新越南知识分子和专家群体表示，期待此访为越新两国在科技、创新与数字化转型领域的合作注入新动力。

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

胡志明市——科技创新中心

胡志明市——科技创新中心

胡志明市正步入新的发展阶段。其中，根据越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议精神，科技创新被确定为经济增长的重要动力。

中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉与泰国国家科学技术发展局（NSTDA）举行工作会谈。图自越通社

越泰推动科技创新合作

5月28日下午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉率领的指导委员会工作代表团与泰国国家科学技术发展局（NSTDA）举行了工作会谈。

论坛场景。图自越通社

吸引国际投资资金流入越南创业生态系统建设

5月27日，全球领先的创新平台璞跃（Plug and Play Tech Center）、西贡资产管理投资基金公司（SAM）以及胡志明市经济大学（UEH）联合举办题为“从越南到硅谷：初创企业融入全球创新生态系统”的对话论坛，为正在共同参与越南创新生态系统建设的初创企业、高等院校、企业、投资基金及创新机构搭建交流平台。

西贡河畔胡志明市中心区域的金融大厦。图自越通社

越南国际金融中心：连接国际投资资本与越南经济的“门户”

越南国际金融中心于2025年12月21日正式成立。这被视为国家经济金融发展战略中的重要里程碑，充分彰显越南深度融入全球经济的决心。随后，岘港国际金融中心（VIFC-DN）和胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）也分别于2026年1月9日和2026年2月11日正式亮相。

海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。图自越通社

推动越韩基础设施与创新能力合作

5月26日下午，海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

国内外专家在研讨会上发表意见。图自越通社

胡志明市：智慧城市建设亟需数字数据治理体系

题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会在胡志明市举行，众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。
Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。