越南加速培养科技创新高素质人才

越通社河内——人力资源被视为科技与创新取得突破性发展的核心和决定性因素。在当前背景下，越南党和国家的多项路线和政策明确指出了培养、吸引和重用知识分子、专家及高水平劳动力的任务。

据越共十四届二中全会发布的第18-KL/TW号结论，2021年至2025年，越南在科技、创新和数字化转型的人力资源开发方面取得了积极成效。

河内国家大学副校长范宝山表示，4年多来，河内国家大学吸引了近500名博士，组建了50个强劲研究团队。诸多全球知名科学家受邀参加半导体材料、量子技术、人工智能、数据挖掘和社交网络等领域的学术活动。

值得注意的是，河内国家大学与国内外各集团签署了有关越共中央政治局于2024年颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议的战略合作协议，内容聚焦科学研究、创新、技术转让、高素质人力资源培训等核心领域，并携手解决企业的问题。

与此同时，河内科学技术大学与近100名旅居法国、美国、匈牙利、日本等国的越南科学家开展多项合作计划，吸引外国专家，成立联合研究小组、共同指导博士研究生，分享数据库和实验室，吸引在研究中取得出色成就的年轻科学干部。

越南科学技术翰林院数据与科学信息中心主任阮氏云娥表示，2025年，该院共发表科学论文2437篇，其中国际论文1699篇；执行各级研究课题和任务527项；获得发明专利权和实用新型专利权105项；签署836份研究、转让及服务研究合同，旨在发展科技人才队伍，为解决各级部门和企业的重大问题做出贡献。

科技与创新人力资源的发展发生了巨大变化，为经济社会发展奠定了重要基础。据越南科学技术部的评估，随着一支超230万名劳动者队伍的成长，科技与创新已成为直接生产力量，为国家财政收入及宏观经济稳定做出了贡献。据估计，2025年全行业营业收入达近5466万亿越盾。

专家认为，为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。（完）