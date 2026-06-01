澳大利亚学者：越南在关键时刻奉行主动的外交政策

越通社河内—— “长期以来，越南的优势在于保持战略自主性的能力。越南已与联合国安全理事会所有五个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。这是极少数国家能够取得的外交成就。特别是，同时与美国和中国建立全面战略伙伴关系或许是越南外交能力最明显的证据” 。这是澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授在接受越通社驻澳大利亚记者采访时作出的评价。

据卡尔·塞耶的观察，全球安全环境的动荡不安虽然带来了诸多挑战，但也为越南提供了重大机遇。在多样化、多边化的外交政策支柱已得到稳固确立的基础上，苏林总书记、国家主席重新聚焦于经济发展、国防和对外关系，这需要更深广的国际合作，以实现构建独立自主经济体的目标。

他强调，随着经济影响力的提升，越南进一步巩固了其保护国际法以及坚信国家主权平等的基本立场。这些价值在地区内得到了广泛认同，并体现在东盟的《东盟印太展望》（AOIP）之中。苏林总书记、国家主席在其岗位上主动将这些共同原则转化为具体的伙伴关系，同时监督新全面战略伙伴关系的建立或升级，其中包括与马来西亚、新西兰、印度尼西亚、新加坡、泰国、英国和欧盟的关系。

卡尔·塞耶强调，越南有机会进一步巩固其在东盟内的领导地位，与各伙伴开展合作，并证明越南一直是 “国际社会的朋友、可靠的伙伴以及积极、负责任的成员国”。（完）