☀️越通社早安咖啡（2026.6.1）

越共中央总书记、国家主席苏林会见世界卫生组织（WHO）西太平洋区域主任赛亚·皮乌卡拉。图自越通社



越通社河内——·越通社特派记者报道，在对菲律宾进行国事访问期间，当地时间5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了在菲律宾的部分组织和企业领导人。全文



·“长期以来，越南的优势在于其保持战略自主性的能力。越南已与联合国安全理事会所有五个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。这是极少数国家能够取得的外交成就。特别是，同时与美国和中国建立全面战略伙伴关系或许是越南外交能力最明显的证据” 。这是澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授在接受越通社驻澳大利亚记者采访时作出的评价。



·在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。



·2026年5月31日，老挝首都万象佛迹寺隆重举行了佛历2570年（公历2026年）佛诞节庆典，同时向当地残障人士及困难群众发放了200份慰问品。



·马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的重要演讲，传递出越南将积极主动外交与全面发展愿景紧密结合的强烈信号。



·在越南建设和保卫国家的事业中，不仅要与思想上的敌对势力作斗争，还要面对那些属于“社会破坏分子”的个人和群体——每当有新政出台或实施时，他们便以“挑刺”、制造社会恐慌为乐。攻击在全国范围内广泛推广使用生物汽油E10（E10RON95）的主张，也属于这种“有害的乐趣”。



·5月31日，得乐省文化体育与旅游厅，位于雄伟西原腹地的越南"咖啡之都"邦美蜀市刚刚被《国家地理》杂志评选为"2026年世界最佳"（Best of the World 2026）名单中全球最佳美食目的地之一。该名单是地球上最具影响力的旅游榜单之一，覆盖全球超过1.5亿读者。



·从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。



·经过多年实施“无现金日”活动后，越南已进入新的发展阶段，目标是建设一个全面、安全、可持续的数字金融生态系统。“无现金日”升级为“2026数字金融日”，不仅有助于推动智能支付、扩大居民和企业获取金融服务的机会，还将促进现代消费和胡志明市数字贸易的发展。



·越南建设部近日颁布第23/2026/TT-BXD号通知，对民用航空服务价格管理机制和政策作出规定，对首次进入航空运输市场以及开通新航线的越南航空公司给予多项优惠政策，以促进航空市场发展和提升运输连接能力。



·第四届亚洲—岘港国际电影节（DANAFF 2026）将于6月28日至7月4日在岘港市举行。本届电影节以“从亚洲走向世界的桥梁”为主题，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，进一步巩固其作为区域电影产业交流平台的地位。( 完)



Lê Thị Thúy Hà