邦美蜀入选《国家地理》全球最佳美食目的地榜单

越通社河内——5月31日，得乐省文化体育与旅游厅，位于雄伟西原腹地的越南"咖啡之都"邦美蜀市刚刚被《国家地理》杂志（National Geographic）评选为"2026年世界最佳"（Best of the World 2026）名单中全球最佳美食目的地之一。该名单是地球上最具影响力的旅游榜单之一，覆盖全球超过1.5亿读者。



这一荣誉使邦美蜀跻身全球标志性美食目的地之列，并将越南咖啡文化遗产和西原地区独具特色的饮食文化推向国际舞台。



得乐省咖啡产量约占越南全国咖啡总产量的30%，是全球优质罗布斯塔咖啡的重要产区之一。咖啡在当地不仅是一项产业，更是一种鲜活的生活传统，深深植根于居民的日常起居、埃地族与莫农族等原住族群的文化，以及广袤翠绿的西原高原之中。前来邦美蜀的游客，将有机会踏上一场别具魅力的咖啡文化体验之旅。



从咖啡园到咖啡杯的体验之旅贯穿一望无际的咖啡种植园，游客可亲手采摘、烘焙并冲泡属于自己的咖啡。埃地族传统咖啡仪式作为一项代代相传的文化习俗，展现了当地独特而亲切的人文风情。



特别是，“邦美蜀咖啡”地理标志已在30多个国家获得法律保护，充分证明了产自这片高原沃土的咖啡所具有的卓越品质和不可复制的独特魅力。富含养分的红色玄武岩土壤、海拔400至800米的自然条件以及独具特色的高原热带气候相互结合，造就了世界咖啡专家所称赞的浓郁醇厚、口感饱满、香气馥郁的独特风味。



得乐省文化体育与旅游厅旅游管理处处长阮山兴表示，《国家地理》的认可不仅是邦美蜀市和得乐省的荣誉，也是越南的骄傲。邦美蜀诚邀世界各地游客和咖啡爱好者前来亲身感受当地独具魅力的咖啡文化。邦美蜀不仅是一个旅游目的地，更是一种情怀、一个故事和一杯令人难忘的咖啡。（完）

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