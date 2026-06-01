📝时评：E10汽油的“破坏者”

​

越通社河内——在越南建设和保卫国家的事业中，不仅要与思想上的敌对势力作斗争，还要面对那些属于“社会破坏分子”的个人和群体——每当有新政策出台或实施时，他们便以“挑刺”、制造社会恐慌为乐。攻击在全国范围内广泛推广使用生物汽油E10（E10 RON 95）的主张，也属于这种“有害的乐趣”。

“社会破坏”心理是指以“建言献策”、“社会评议”为名，蓄意制造混乱、阻碍或干扰公共活动、规则或管理政策的行为。这些破坏者中的许多人并非对制度持有对抗意识，而只是出于叛逆、不满、对一切事情都不满意、想要吸引注意等性格特点。然而，需要注意的是，这种破坏心理很容易为真正的破坏分子所利用，成为其滋生的土壤。“观点”与“对抗”之间的界限一旦模糊，就会阻碍国家的发展。

众所周知，越南工贸部于2025年11月7日发布了第50/2025/TT-BCT号通知，规定了在越南将生物燃料与传统燃料按比例混合应用的路线图，其中明确自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内实现“全覆盖”，替代RON95汽油。

这一路线图是根据党和国家的多项主张制定的，其中包括政治局关于《到2030年及远景至2045年越南国家能源发展战略方向》的第55-NQ/TW号决议，以及政治局2025年8月20日关于《确保到2030年及远景至2045年国家能源安全》的第70-NQ/TW号决议。这些文件均要求落实减少对化石燃料依赖、减少排放、保护环境等各项措施。



越南工贸部于2025年11月7日发布了第50/2025/TT-BCT号通知，规定了在越南将生物燃料与传统燃料按比例混合应用的路线图，其中明确自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内实现“全覆盖”，替代RON95汽油。 ​

随后，那些“仇视E10”的对象便立刻在社交网络上现身。

在脸书、抖音、优兔等平台上，充斥着各种意见，声称E10汽油会损害发动机、导致动力不足和油耗增加、对车辆造成危险、不适合越南气候、可能增加全国交通事故数量等。一些对象甚至还编造、剪辑视频，使用煽动性言辞以制造公众恐慌。

尽管专家们已多次证实：生物汽油中的乙醇热值低于传统矿物汽油，因此在一些测试中E10的燃料消耗量可能比传统汽油略高，但仅高出约2-3%，但这些毫无根据的论调仍被反复传播。

然而，在其他一些测试中并未出现这种差异。这是因为乙醇有助于燃料混合物更充分地燃烧，从而部分弥补了因热值较低而损失的能量。一些测试甚至显示，E10汽油的行驶里程与传统矿物汽油相当或更高。

驾驶人使用E10汽油与传统矿物汽油时几乎感觉不到差异。有些人反映换成E10汽油后车辆“没劲”，但原因可能是由于燃油系统存在积垢或生锈。

尽管E5和E10汽油已在越南经过长时间的试验使用，但目前尚无任何科学证据表明生物汽油会损害车辆，或对火花塞、发动机传感器、电子燃油喷射系统、启动能力、车辆电气系统及空调等产生不良影响。

而在全球范围内，已有60个国家在使用生物汽油，这些国家的管理机构也未曾收到类似的投诉。

越南生物燃料协会主席、多年从事生物质燃料研究的杜文俊先生驳斥了关于E10汽油的一些虚假信息。

据他介绍，所谓“E10汽油存放在油箱中，若车辆长期不运行，会从外部空气中吸收水分，导致分层现象，水会积聚在油箱底部”的说法是不存在的。他解释称：汽油总是有蒸发趋势，当汽油处于密闭油箱时，箱内汽油压力高于外部压力，因此油箱中的汽油绝不会从外部吸收水分。

“E10汽油可能导致燃油管路和喷油嘴堵塞”的说法也被杜文俊先生驳斥。他确认，如果发生上述现象，那并非生物汽油所致。如果车辆长期未使用且正在使用矿物汽油，燃油管路和喷油嘴中会积聚大量污垢。当E10汽油加入油箱后，它会作为一种溶剂清洁喷油嘴和管路，因此可能在第一次使用时造成堵塞。只需清洗燃油管路和喷油嘴，该故障便会立即解决，而且从第二次使用起，这种情况再也不会发生。

杜文俊建议消费者绝对不要听从“网上专家”的建议向E10汽油中添加添加剂。这完全没有必要，而且添加剂还可能损坏发动机。

那些“与E10汽油有仇”的对象辩称，在越南，职能部门是“强制推行”，“没有给出足够透明和足够长的路线图”，“没有考虑到消费者的习惯和利益”。

越南工贸部表示，政府总理2012年11月22日颁布的关于规定生物燃料与传统燃料混合比例应用路线图的第53/2012/QĐ-TTg号决定明确规定：试验期结束后，自2015年12月1日起，全国范围内生产、调配、销售供公路机动车辆使用的汽油为E5汽油。自2017年12月1日起，全国范围内生产、调配、销售供公路机动车辆使用的汽油为E10汽油。

为落实第53/2012/QĐ-TTg号决定，经过多次试验，E5汽油自2018年1月1日起在全国正式分销。然而，E10汽油的路线图当时未能实施。因此，工贸部已向政府总理报告，建议根据第53号决定的精神继续实施路线图。

自2026年6月1日起在全国范围内正式转换使用生物汽油，是落实第53号决定精神、推进生物燃料路线图的下一步，完全符合实践要求、法律依据以及党和国家关于能源转换、建设绿色经济、减少碳排放的主张和路线。

“推行生物汽油使用路线图并非强制性决定，也不是为了限制民众的选择权，而是出于可持续发展、保障能源安全、保护环境以及履行越南在减少温室气体排放方面的国际承诺的要求。” 越南工贸部副部长阮生日新

在很长一段时间里，越南一直同时采用矿物汽油和生物汽油，让民众有时间适应，市场有条件调整，企业逐步完善分销基础设施、技术和供应来源。转换路线图是分步骤制定的，并经过了周密的影响评估。

在这个问题上，绝不存在“突然”、“让人措手不及”的情况，绝非那些破坏分子所喧嚣的那样。

今后，工贸部将继续与各部委、行业、企业协调，确保稳定的供应来源、燃料质量和消费者权益；继续提供更加透明的信息，以便民众放心使用E10汽油。

值得注意的是，自2026年6月1日起同时分销两种生物汽油，即E5和E10，供民众根据自己的车辆情况选择。其中，用于老一代汽油发动机的E5汽油将仅存续至2030年12月31日。

由此可见，越南的生物燃料使用路线图正朝着实现绿色能源转型、保护环境、稳定燃油市场与保障民众和企业合法权益之间和谐平衡的目标迈进。（完）

​