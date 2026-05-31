优质医疗下沉基层：胡志明市迈向医疗服务全覆盖目标

越通社胡志明市 ——长期以来，郊区及偏远地区的居民前往中心城区医疗机构就医看病，需要耗费大量时间、精力和金钱。究其原因，在于高端、优质基层医疗体系未能延伸至各地区。为解决这一问题，胡志明市率先派遣医生进驻并扩大偏远地区及海岛的医院规模，旨在提高全体人民获取医疗服务的可及性。

自2025年9月起，胡志明市卫生局轮流从各家中央医院抽调医生，增援昆岛特区军民医医疗中心，旨在提高当地的急救与诊疗质量，确保岛上居民的生命安全。

截至目前，市卫生局已向昆岛派遣了10批增援医生，并取得了令人欣慰的成果。自迎来上级医院的增援医生后，昆岛军民医医疗中心的就诊人次强劲增长，从日均约80人次增加到200人次以上。值得注意的是，中心成功实施了数十例手术，其中包括多例重症、复杂的急救病例。

在芹耶（Cần Giờ）偏远地区，自2025年12月至今，当地居民因一家在本地新建的医院而欢欣鼓舞。这一欣喜来自越南首个医联体综合医院模型——慈愈（Từ Dũ）医院第二分院。自投入运营以来，慈愈医院第二分院每月接待数千名群众前来就诊，其中成功实施了多例复杂手术。

越南卫生部长与胡志明市领导出席在昆岛实施2025-2028年“学校-卫生站”模式口腔健康计划及老年人牙科保健项目的签署仪式。图自越通社

在2025-2028年，胡志明市卫生局计划为巴地头顿调动13家上级医院，旨在消除该地区“医疗洼地”的局面。其中，8家专科医院支持头顿综合医院发展多学科专科；另外5家医院支持巴地综合医院发展成为城市东南地区的战略性“门户医院”，并与胡志明市的高新技术医疗网络紧密相连。

在平阳（旧）地区，胡志明市卫生局确定将拥有1500张床位规模的平阳综合医院建设成为全面性的高端专科医疗机构，将其打造为胡志明市东南地区医疗集群的重点设施。

据胡志明市卫生局局长增志尚表示，该市正计划按照“多极化”方向发展医疗体系，将各家门户医院作为“战略支点”，以此实现早期处置、源头分流，减轻中央医院负荷，并缩短远离中心城区居民获取医疗服务的时间与成本。这是构建“多中心”医疗体系战略中的一部分，旨在实现医疗公平，确保每位居民都能在居住地或附近享受高质量医疗服务，同时为中心城区医院集中发展精尖专科创造条件，确保胡志明市医疗体系平衡、可持续发展。（完）