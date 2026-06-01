越南前5个月农林水产品出口增幅超9%

越通社河内——越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。



按产品类别划分，农产品达163.8亿美元，增长6.1%；林产品达76.5亿美元，增长4.5%；水产品达46.5亿美元，增长10.6%。值得注意的是，养殖产品出口达3.08亿美元，增长43.2%；生产投入品组达17亿美元，增长83%；食盐达670万美元，增长45.8%。



对主要出口市场的出口继续保持积极增长态势。中国是最大的市场，占市场份额20.5%，出口额增长28.4%；美国占市场份额18.5%，但下降3.6%。对欧盟出口占市场份额11.8%，增长4.2%；日本市场占市场份额6.8%，增长3.5%。



在生产方面，前5个月，农林水产业继续取得积极成果，保障供需平衡，满足国内消费和出口的粮食、食品需求。冬春季水稻种植面积达298万公顷，增长0.3%，产量预计达1396万吨；夏秋季水稻种植面积达129万公顷，增长3%。



在养殖方面，生猪和家禽存栏量均增长3.7%，而水牛存栏量下降2.9%，黄牛存栏量下降0.7%。林业领域保持增长，集中式新造林面积达10.14万公顷，增长1.9%；木材开采产量达870万立方米，增长3.8%。水产品产量预计达390万吨，增长3.1%，其中养殖达230万吨，增长5%，捕捞产量达160万吨，增长0.5%。



为确保增长目标，农业与环境部将继续精简行政手续，推进数字化转型，提高防灾、抗疫能力，并化解打击非法捕捞方面存在的不足。同时，该部继续朝着绿色、生态、循环的方向重组农业，提高附加值；加快公共投资资金拨付，实施各项国家目标计划，并支持企业和民众利用出口机遇，扩大市场。（完）

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