经济

越南与意大利北部企业界对接的机遇

在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。

活动现场。图自越通社
活动现场。图自越通社

越通社河内——在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。

都灵-东盟计划活动和座谈会吸引皮埃蒙特大区众多企业和协会的参与，为意大利与东南亚各国之间的合作前景交流搭建论坛，同时显示意大利企业对越南市场日益增加的关注。

越南驻意大利大使阮芳英在活动中发表讲话时强调，越南与意大利之间日益深广的政治互信基础和全方位合作关系正在为企业加强对接、推动实质性经济合作并扩展到高科技、战略领域创造有利条件。

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越南驻意大利大使阮芳英。图自越通社

她表示，越南正朝着发展高科技工业、可再生能源、数字基础设施、人工智能、先进制造和可持续工业生态系统的目标迈进。越南特别重视与意大利企业和组织的合作，因为两国具有许多互补优势。意大利在工业、技术和设计方面具有优势，而越南在市场准入、生产能力以及连接东盟和亚太地区的角色方面具有优势。

越南关于高科技工业、绿色转型、创新创意的发展方向，以及关于经济增长、在区域供应链中的地位和自由贸易协定网络的信息，都引起了意大利企业的关注。

都灵市及皮埃蒙特大区的许多企业评价越南是亚洲充满活力的市场之一，同时也是扩大在东南亚和亚太地区影响力的门户。各企业表示希望在精密机械、配套工业、自动化、设计、绿色技术和高质量人力资源培训等领域，加强与越南各地方、合作伙伴和企业协会的对接。

皮埃蒙特大区和都灵市是意大利重要的工业和创新中心之一。在欧洲企业寻找新增长市场和供应链多元化的背景下，越南被该地区许多企业评价为潜力巨大且高度互补的合作伙伴。（完）

越通社
#都灵 #东盟 #皮埃蒙特大区 #越南 越南
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