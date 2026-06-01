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越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系

据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式。图自越通社

越通社马尼拉——据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。

双方交换的合作文件包括越南国防部与菲律宾国防部关于防务合作的谅解备忘录；越南科技部与菲律宾信息与通信技术部关于信息技术与数字化转型合作的谅解备忘录；越南文化体育旅游部与菲律宾旅游部签署的2026-2029年旅游合作计划；越南胡志明国家政治学院行政与公共治理学院与菲律宾大学签署的谅解备忘录。

在会见记者时，菲律宾总统马科斯表示，苏林总书记、国家主席对菲律宾进行国事访问，这是两国长期友好合作关系的证明。在两国将关系提升为增强型战略伙伴关系之际，此访具有更重大的意义。

马科斯表示，双方举行了成功、全面的会谈，反映了共同愿景、长期繁荣以及对地区稳定的坚定承诺。这必将推动双边关系迈上新台阶。

关于国防安全领域的合作，双方共同见证并交换了重要的国防协议，有助于提升两国在海事安全、防灾减灾等领域的能力。双方重申坚决维护东海和平、航行和飞越自由；坚持在国际法基础上通过和平方式解决争端。双方共同认识到，需要达成应对严重的跨境威胁，如网络诈骗、人口贩运等的共同协议。

关于经济与农业合作，双方同意加强双边合作。目前越南是菲律宾第11大贸易伙伴。双方承诺为双向投资创造便利环境，特别是加工制造业、数字经济等领域；加强旅游合作，连接并增加商业航班；推动教育培训合作等。

关于区域合作，双方再次强烈重申共同推动东盟以人民为中心发展的使命，确保各项倡议和战略直接转化为更安全、更稳定、更繁荣的社会。

马科斯强调，会谈明确了双方的共同决心和愿景，越南和菲律宾将推动增强型战略伙伴关系日益深入、务实、有效，服务于两国人民的利益，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。

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记者会现场。图自越通社

在记者会上，苏林强调，越南和菲律宾是海上邻国、地区重要伙伴，也是东盟成员国，拥有共同的战略愿景和利益，都坚定致力于和平、稳定和尊重国际法。在过去50年里，历经风雨，两国之间的友好合作关系不断在各个领域得到培育和发展。越南的一贯政策是始终重视并希望进一步加强与菲律宾的合作关系。

在会谈中，双方就各自国家形势进行了坦诚、开放的交流，分享和评估了越菲双边关系经过50年建设日益深入、务实、稳定、互信和可持续发展，建立在相互尊重以及对多边主义和国际合作的坚定承诺基础上，并强调遵守国际法，包括《联合国宪章》和《东盟宪章》的重要性。

双方就世界和地区形势深入交换了意见，一致认为两国需要更密切地协调，以更有效地应对形势变化，服务于两国利益以及地区和世界的和平、稳定与发展。

苏林表示，基于两国友好关系以及两国人民的利益和愿望，双方一致同意将越菲双边关系提升为增强型战略伙伴关系。其中，重点推进：加强政治互信，巩固两国关系的坚实战略基础；巩固和扩大国防安全合作、海洋与大洋合作，建立并大力实施合作机制；在经济合作上创造突破；在若干优先领域推动务实合作；在地区和国际论坛上密切配合等。

双方强调国际法、《联合国宪章》、《东盟宪章》以及平等、合作、互利原则的重要；重申维护东海和平、稳定，确保航行与飞跃安全、安宁和自由；在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，通过和平方式解决争端。

借此机会，双方签署了多项重要合作文件，并一致同意责成相关部委和地方密切配合，有效落实各项协议。（完）

越通社
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