中国学者：苏林总书记、国家主席的主旨演讲基本上代表了东南亚大多数国家的看法

越通社北京——越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月29日在第23届香格里拉对话会开幕式上作了主旨演讲是这次香格里拉对话会上最具影响力的一场演讲，反响强烈。

这是北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授就越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月29日出席第23届香格里拉对话会开幕式并发表了主旨演讲之际接受越通社驻京记者的采访时如是强调。

米良教授认为，苏林的发言是积极的、正面的，基本上代表了东南亚大多数国家的看法。首先，他对当前世界“三重根源性危机”的看法是客观的。当前世界的确正面临着三重危机：一是国际秩序危机。表现在规则被选择性执行和单边主义抬头；二是‌发展模式危机‌。表现在经济工具武器化、发展与安全脱节；三是‌战略互信危机‌。表现在误判加剧、透明度缺失。这三重危机的确是当前世界动荡与不安的根本原因。苏林认为这三重危机让广大中小国家倍受冲击。

苏林呼吁以《联合国宪章》和国际法为基石重建秩序。这一点与大多数南方国家的立场观点高度吻合，反映了大多数东南亚国家乃至亚洲国家的意愿。

苏林在演讲中‌重申并强化“东盟中心地位”‌，明确越南视东盟为“最重要的战略空间”，主张亚太安全架构应由东盟主导、而非沦为大国对抗舞台，呼吁构建包容性区域安全合作，避免“阵营化”。‌‌“我作为一名中国学者，对苏林的这个立场是非常赞赏的。东盟作为一个地区性政府间国际组织，理应是独立、自主的，应当受到尊重，而不应受到任何外部力量的干预。这在国际法上完全不是问题”，米良教授强调。

苏林在演讲中还‌阐明了越南“国防四不”原则‌，强调可持续安全需基于发展与互信，而非军备竞赛。米良教授说：“我认为，苏林强调的“国防四不”原则，与大多数热爱和平的国家的立场是一致的，与联合国宪章是一致的，与和平共处五项原则是一致的。是站在历史正确一边的”。

此外，苏林在演讲中还表达了“不选边、但守底线”的平衡外交理念。主张通过预防性外交、新技术规范、民生韧性（粮食、能源、数据安全）筑牢共同安全。

越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月29日在第23届香格里拉对话会开幕式上发表了主旨演讲。图片来源：越通社

总体而言，中国学者认为，苏林的演讲是积极的、正面的、独立的、符合国际法的、务实的。既符合越南的利益，也代表了大多数东南亚国家的意愿。“我相信，苏林的此次讲话会成为今后一段时间越南外交政策的指导”，米良教授表示。

值得一提的是，在第二十三届香格里拉对话会开幕式上，越共中央总书记、国家主席苏林在发表主旨演讲后回答中方参会代表提问时指出，在越中关系中，越南将“3+3”战略对话机制视为在维护地区和平安全的核心机构之间建立的重要机制。无论是加强越中关系，还是确保和促进地区的和平、稳定与合作，这一机制都具有重要的现实意义。体现越南“自主自强”立场，同时承诺恪守国际法、追求和平互利，传递对中越协调渠道的重视。

‌米良教授认为，苏林首次以越共中央总书记兼国家主席身份在香会作主旨演讲‌，标志越南从规则接受者转向议题参与者，借多边平台倡导“东盟中心性”，凝聚区域集体声音以对冲单边压力。‌‌他的主张是建设性的，代表了许许多多国家的意愿。

谈及越南的建议如何有助于建立一个包容和可持续的区域安全结构，东南亚研究中心主任强调，苏林在第23届香格里拉对话会上的建议，通过倡导“三重危机”认知、强化东盟中心性、推动预防性外交与“3+3”机制实践，为构建包容与可持续的区域安全结构提供了以规则为基础、非对抗性、发展-安全联动的路径。‌‌

苏林在香格里拉对话会上提出的观点涵盖规则重塑、新技术治理、社会韧性等非传统领域‌，将安全与可持续发展、气候变化、数字经济等议题联动，突破传统军事安全局限，契合可持续安全结构对系统性、包容性治理的要求。

中国学者强调，越南的立场“不结盟、不选边、自主但负责任”与越南的外交实践，既避免阵营化，又通过机制化对话和多边平台注入稳定预期，为区域安全架构从“权力制衡”转向“规则共治”提供现实路径。（完）