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6·1国际儿童节：为儿童保障合理营养 打造健康生活方式

卫生部副部长阮知识指出，越南需要出台校园营养的突破性解决方案，为保健与体能提升注入战略助推剂。因此，卫生部领导强调，必须继续完善体制和政策，将营养的投入视为对发展的投资；同时构建全面的法律框架，出台高效的政策，以增强年轻一代的身高与体能。

河内市6月初为近40万名儿童补充维生素A。图自越通社
河内市6月初为近40万名儿童补充维生素A。图自越通社

越通社河内——营养不良和超重、肥胖正在成为儿童营养面临的双重负担，对保健工作带来了诸多挑战。在此背景下，提升校园营养质量被视为确保儿童体能与智力全面发展的关键措施，为国家未来人力资源发展奠定坚实基础。

全面发展的基石

深刻意识到营养对未来一代全面发展的重要作用，越南已经实施多项改善儿童营养状况的计划和政策，特别是在校园环境中。越南卫生部疾病预防控制局代表黎泰霞博士表示，近年来，校园营养工作取得了诸多积极成效：法律走廊逐步完善，越南青年的平均身高得到显著提升，校园营养餐模式在全国多所幼儿园和小学得到广泛推广。

值得关注的是，5至19岁儿童的生长迟缓和营养不良比例大幅下降，从2010年的23.4%降至2020年的14.8%。这一成果助力越南完成了联合国关于将儿童生长迟缓率降至20%以下的第2.2项可持续发展目标。

然而，越南与全球许多国家一样正面临着新挑战，特别是营养“双重负担”带来的冲击，一方面缺乏生长发育所需的必要营养素，另一方面却摄入了过多高能量、微量元素匮乏的食品。全国营养调查结果显示，10至14岁的儿童中有17%患有缺铁性贫血；而超重、肥胖率却在急速飙升。5至19岁儿童的超重和肥胖率已从2010年的8.5%增至2020年的19%。

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从2026年6月起，全国范围内为6个月至60个月的儿童补充维生素A。图自越通社

提升校园餐的质量

卫生部副部长阮知识指出，越南需要出台校园营养的突破性解决方案，为保健与体能提升注入战略助推剂。因此，卫生部领导强调，必须继续完善体制和政策，将营养的投入视为对发展的投资；同时构建全面的法律框架，出台高效的政策，以增强年轻一代的身高与体能。

卫生部国家营养研究院院长陈青阳教授、博士认定，越南需要同步采取多项解决方案，以改善营养状况，其中注重提升校园餐的质量，完善法律框架，逐步推进营养规定制度化，以确保完成校园餐的目标。

联合国儿童基金会（UNICEF）建议越南将校园营养的投资确定为人力资源发展战略中的一项优先事务；确保每位学生都能在学校获得安全、营养丰富且价格合理的食品及清洁饮用水；加强儿童保护力度，减少不健康食品和饮料广告及营销活动对儿童产生的影响；强力推进食品标签的透明化与通俗易懂化，完善引导人民选择科学、健康膳食的机制。

该组织还强调，须提升校园餐的营养质量；在学校内加强营养教育，引导学生养成科学的饮食习惯；完善国家营养标准体系，为儿童构建健康的生活方式。

凭借契合的政策体系与同步的投资，越南将具备高效实现降低营养不良率、改善越南人身高与体能目标的条件，为圆满完成《2021-2030年国家营养战略》中确定的各项目标做出贡献。（完）

越通社
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