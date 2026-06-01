政府常务副总理范家足：特赦是迷途知返者重塑人生的契机

越通社河内——6月1日上午，越南公安部在清春监狱举行仪式，公布越南社会主义共和国主席2026年特赦决定。



越共中央政治局、政府常务副总理、2026年特赦顾问委员会主席范家足出席仪式，颁发特赦决定并发表指导性讲话。



在仪式上，清春监狱代表公布了国家主席的特赦决定，对该监狱200多名在改造过程中表现进步、符合特赦条件的服刑人员实施特赦。



范家足在仪式上发表讲话时强调，特赦是一项人道主义政策，体现了越南民族宽容大度的优良传统，同时也是迷途知返者重塑人生的机会。



范家足透露，自2009年至今，国家主席已先后12次决定对12万多名服刑人员实施特赦。大部分获得特赦的人员均能迅速融入社会，稳定生活并诚实劳动。其中许多人已成为成功的企业家，并积极参与地方的社会活动。获得特赦人员的重新犯罪率极低。越南历次特赦均得到了国内民众的赞同，并获得了国际舆论的高度评价。各地方的政治安全、社会秩序与安全得到保障，未发生任何获得特赦人员引发的复杂事件。



2026年，为庆祝越南共产党第十四次全国代表大会及第十六届国会选举、2026-2031年任期各级人民议会选举圆满成功，同时纪念南方解放、国家统一51周年，越南国家主席于2026年4月7日签署了关于2026年特赦的第457/QĐ-CTN号决定。



范家足强调，特赦顾问委员会同各部委尤其是公安部严格执行了法律法规，确保特赦工作的公开性、透明性、客观性和民主性；所有服刑人员在特赦审议中均享有平等机会，不分性别、宗教、国籍、年龄或犯罪行为，只要符合规定的条件即可。



值此机会，常务副总理要求各级地方党委和政府切实有效推进协助获得特赦人员重新融入社会的各项政策，特别是贯彻落实政府总理关于对刑满释放人员提供信贷支持的第49号法令及第22号决定，为获得特赦人员早日恢复生活稳定提供便利条件。（完）



Nguyễn Thu Hằng