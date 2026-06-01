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越南首次亮相巴黎亚洲流行文化节 展现富有特色与充满活力的国家形象

巴黎蒙特勒伊展览中心于5月30日至31日首次承办亚洲流行文化节（Asian Pop Culture Festival，APCF），汇聚多个国家代表参加，期间举行音乐、时尚、美食、传统艺术以及当代创意产品等丰富多样的活动。在这一多元文化空间中，越南代表团通过推广文化、美食、农产品、奥黛及踢毽子运动等活动留下了深刻印象。

越南文化推广活动受到众多参观者的关注。图自越通社
越南文化推广活动受到众多参观者的关注。图自越通社

越通社巴黎——巴黎蒙特勒伊展览中心于5月30日至31日首次承办亚洲流行文化节（Asian Pop Culture Festival，APCF），汇聚多个国家代表参加，期间举行音乐、时尚、美食、传统艺术以及当代创意产品等丰富多样的活动。在这一多元文化空间中，越南代表团通过推广文化、美食、农产品、奥黛及踢毽子运动等活动留下了深刻印象。

越通社驻巴黎记者报道，这是越南首次参加亚洲流行文化节，共设约10个展位，其中包括6间美食展位和多个民族文化展示空间。从传统美食、越南咖啡、奥黛到特色农产品，这一切展现了一个富有文化特色与活力的越南形象。

越南美食展区在为期两天的活动中始终人流如织，热闹非凡，吸引了大量游客驻足观看和体验。越法集市企业代表阮琼芳表示，亚洲流行文化节营造了一个多民族、多国家的交流空间，有助于公众更深入了解亚洲各国的传统与文化特色。

除了传统美食之外，越南多种农产品也受到参观者的广泛关注。在法越南农产品分销商瞿秋香表示，芒果、青皮柚子、荔枝、人心果和百香果等越南多种水果深受法国消费者的喜爱。

越南展区的一大亮点是踢毽子展示空间。精彩的技术表演和现场体验活动吸引了众多参观者的好奇与参与。法国毽球国家队运动员埃蒂安·加斯蒂诺（Etienne Gastineau）表示，此次活动为向法国公众推广这一运动提供了良好机会。

不仅展示体育与美食，越南代表团还通过奥黛及艺术表演活动呈现传统文化之美。在Lotus Royal Humanitaire文化与慈善协会的展位上展出了数百套奥黛，吸引了大量参观者的关注。越南代表团的艺术表演节目也给观众留下了深刻印象。（完）

越通社
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