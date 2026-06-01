苏林总书记、国家主席在菲律宾会见部分组织和企业领导人

在对菲律宾进行国事访问期间，当地时间5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林会见了在菲律宾的部分组织和企业领导人。

*苏林总书记、国家主席在会见亚洲开发银行（ADB）行长浅川雅嗣（Masato Kanda）时表示，越南重视与亚洲开发银行的合作关系，希望在新发展阶段进一步深化双方伙伴关系，建议亚洲开发银行继续支持越南推动经济可持续增长、提升经济竞争力、增强应对全球挑战的能力，并逐步实现国家长期发展目标。

亚洲开发银行行长高度评价与越南30多年的合作关系，肯定越南是重要的发展伙伴，并强调亚洲开发银行将陪伴、支持越南实现长期发展目标，包括增长模式转型、提升竞争力、发展私营经济、绿色转型和区域一体化等。

*会见世界卫生组织（WHO）西太平洋区域主任赛亚·皮乌卡拉（Saia Ma’u Piukala）时，苏林高度评价世界卫生组织在全球和区域层面支持越南及各国提升医疗能力的作用，并希望继续得到世卫组织的专业支持和技术咨询。另外，苏林建议世卫组织在推广现代医学的同时，也介绍和传播越南传统中医，以增加照顾和保护区域及世界人民健康的方法和资源。

赛亚·皮乌卡拉高度评价越南近期颁布关于若干突破性措施，以加强保护、照顾和提升人民健康水平的决议。世卫组织将继续协调并支持越南预防和控制疾病。

*会见Aboitiz Foods集团董事长兼首席执行官特里斯坦·阿博伊蒂兹（Tristan Aboitiz）时，苏林高度评价该集团在能源、食品、农业、基础设施、金融等与越南发展需求直接相关的领域开展了多项活动，为越菲之间增添了一个有效的经济合作渠道。他建议该集团研究在能源领域与越南开展合作，实施促进绿色农业、智慧农业、可追溯、食品安全以及东盟粮食安全的合作模式。

特里斯坦·阿博伊蒂兹对越南近期经济发展成就表示印象深刻，希望继续在符合越南发展优先的领域扩大投资，特别是能源、食品、农业、基础设施和数字化转型；推动符合食品安全、环境标准、绿色农业发展和可持续供应链的项目。

*苏林在会见Grab集团联合主席兼组织能力总监王金莹女士时高度评价Grab集团在越南的活动和贡献，同时鼓励Grab参与投资越南的智慧城市领域、发展公共交通系统，以建设绿色、智慧交通系统，在Grab平台上推广越南旅游和美食。

王金莹表示，越南是Grab的重要市场。目前，集团在越南多个省市开展活动，帮助民众获得安全、优质、可靠的数字服务以及增加收入的机会。王金莹承诺与越南同行，合作实施多式联运方案，支持城市公共交通和绿色交通工具基础设施，推动数字化转型，向区域推广越南形象，并研究对自动驾驶汽车、送货机器人等新技术的试点机制。（完）