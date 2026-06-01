第七届“蟋蟀儿童奖”：让想象力与创造力伴随着每一个孩子成长

经过7个赛季，由越南通讯社《体育与文化报》主办的2026年第七届“蟋蟀儿童奖”不仅已成为儿童创意作品的重要平台，也在为未来一代构建富有人文精神的文化生态系统。

本届奖项最令人感动的亮点，是“大蟋蟀骑士 - 终身成就奖”授予已故副教授、博士、画家、导演、人民艺术家吴孟麟，以表彰他一生致力于越南儿童艺术事业。对于许多越南观众而言，《荣圣的故事》《小猫咪》《鲶鱼与青蛙》、《会说话的椋鸟》等动画作品不仅仅是电影，更是陪伴越南儿童在艰难岁月中成长的纯真梦想。此前，经过6届评选，“蟋蟀儿童奖”已陆续向作家阮日映（2020年）、作家陈德进（2023年）、作家李兰（2024年）以及音乐家范宣（2025年）颁发了4项“大蟋蟀骑士奖”，同时还颁发了27项“蟋蟀梦想奖”和4项特别奖，其中奖项获得者中包括8位少年儿童作者。

越通社《体育与文化报》总编辑、蟋蟀儿童奖组委会主任阮善述：“经过6个赛季，我们意识到，要让儿童艺术实现可持续发展，必须同时做好两件事：一方面鼓励创新创作，另一方面也要向前辈们辛勤奠定的基础表达敬意。”

已故吴孟麟导演的夫人、人民艺术家玉兰：“今天我非常高兴，也深感荣幸。以前他还在世时，我总是在他工作的时候细心照顾他。今天来到这里，我仿佛又回到了从前，特别是在看到他的画作和笔触时，我感觉自己变得更年轻。我真的非常感动，也非常开心。他的一生，从童年到离世，都奉献给了儿童事业。”

有些儿童作品，其实也滋养了一代又一代越南人的心灵；有些艺术家无论是通过绘画、文学、音乐，还是色彩斑斓的梦想，已经用一生守护着童年的世界。而有些奖项的诞生，不仅是为了表彰创作，更是为了培育属于越南儿童的文化土壤。

如果“大蟋蟀骑士奖”是对一生奉献给儿童文学艺术的作者给予认可，那么本届奖项也继续为年轻人才点燃希望。16岁的青年画家阮登海南已凭借《海南笔下的越南》画集荣获“蟋蟀梦想奖”。

“蟋蟀梦想奖”获奖者阮登海南画家： “对我来说，蟋蟀奖不仅是一项荣誉的奖项，更是一次教训，让我不断提升自己对文化遗产、绘画以及个人创作方式的理解与技能。”

与此同时，10岁、11岁的少年作家和小画家们也凭借自己独特的创作世界打动了观众。那就是，11岁女孩武玉叶手写诗集《大肚子书包》、阮明军笔下充满思考的大海，以及黎雅渊绘本中充满童趣的幻想世界，都展现出孩子们的纯真创造力和富有情感的个人艺术表达。

本届奖项还展现了越南儿童艺术领域的显著拓展，从文学、绘画、漫画到动画、音乐剧以及跨平台创意模式等。动画系列《Wolfoo》荣获“蟋蟀梦想奖”，显示出当代儿童艺术正迈入科技与数字平台正在成为连接越南文化与儿童的重要桥梁的全新空间。

《Wolfoo》系列及其创意生态系统代表陈光辉：“我们希望传播积极的信息，特别是通过Wolfoo这一角色，向越南乃至全世界儿童传递有关儿童教育的故事。”

经过7个赛季，“蟋蟀儿童奖”不仅仅是一个艺术奖项，它正在逐渐成为属于越南儿童的文化空间。在这里，梦想得以展翅，才华得到扶持，而人文价值也在一代代人之间不断传承，让想象力与创造力伴随着每一个孩子成长。（完）