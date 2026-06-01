关于越南社会主义共和国与菲律宾共和国增强型战略伙伴关系的联合声明

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林偕夫人吴芳璃于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问期间，两国领导人发表了《关于越南与菲律宾增强型战略伙伴关系的联合声明》。



两国领导人强调，此访恰逢越菲建交50周年以及越菲战略伙伴关系建立10周年之际，并指出双边合作潜力巨大，一致同意将现有战略伙伴关系提升为增强型战略伙伴关系。



两国领导人在联合声明中强调，决心发挥政治与安全、海上安全与安保、海洋环境保护、拓展经贸与投资、农业、教育、旅游、文化交流及民间交流等领域合作成果，同时希望拓展更多务实合作，为两国和地区带来切实利益。



在政治合作方面，两国领导人重申，继续保持各渠道各层级经常性互访和接触，加强民间交流和企业对接，保持地区和全球战略性问题磋商活动，大力挖掘两国发展方向之间的互补优势。双方领导人也强调建立两国立法机构和地方政府之间新的合作机制的重要性。



与此同时，充分发挥并定期落实越南与菲律宾双边合作联合委员会（JCBC）、越菲贸易分委会（JTC）等各级双边对话与合作机制。



在经济合作方面，两国领导人强调提升越南与菲律宾经济合作水平的重要性，希望将双边贸易金额提升至100亿美元，支持两国公共部门和私营部门开展更加紧密的协调合作，开拓科技与创新、数字化转型与数字包容、数字治理、新兴技术、能源、创意经济以及绿色经济等新领域。同时，加强东盟框架内的区域经济联通与合作等。



另一方面，双方承诺进一步深化农业合作，推动蓝色经济、智能农业可持续发展，紧密协作打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞行为，促进旅游合作向前发展等。



越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯见证双方合作文件签字仪式。图自越通社

在海洋、国防与安全合作方面，两国领导人一致同意提高包括副部长级海洋事务联合委员会、海洋事务联合工作组（JPWG-MOC）在内的各种现有海上合作机制执行力；承诺在遵守国际法基础上通过和平、友好方式处理海上问题，促进人权保障，维护渔民合法权益等。



两国两道人强调，日益牢固的国防与安全合作是增强型战略伙伴关系框架的重要支柱之一。因此，一致同意保持两国国防安全部门高层互访与交流，加强战略与政策对话，深化信息共享；拓展国防工业、军事医疗、军事后勤、国防贸易以及搜寻救援等领域合作关系；加强执法合作，共同打击跨国犯罪等。



双方一致同意推动法律和司法领域合作取得更多实效，继续在两国引渡条约、关于刑事司法协助的条约以及关于移管被判刑人的条约谈判过程中保持紧密配合。



在民间交往与文化交流方面，两国领导人强调，推动民间交流活动取得实质性进展为增进两国人民团结友谊奠定坚实基础；一致同意扩大教育、文化、体育和旅游等领域的合作范围；加强劳工合作，促进两国移民工人的福祉并保护其合法利益。



在地区和国际合作方面，两国领导人重申支持推动东盟共同体建设的努力，特别是在菲律宾担任2026年东盟轮值主席国之年。同时，加强东盟内部团结与核心作用，加快构建更加自强、更可持续的东盟共同体。



关于共同关心的地区和国际问题，双方重申了东盟在东海问题上的一致立场，并强调维护东海和平、稳定、安全、航行与飞越自由，通过和平方式解决争端，禁止以武力相威胁或使用武力，推动充分尊重法律和外交程序，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的重要性。两国领导人重申各自国家关于2016年东海仲裁案裁决的立场。双方强调有关各方在开展可能加剧紧张局势、影响东海和平与稳定的活动时保持自我克制的重要性。两国领导人重申充分有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），争取尽早达成务实高效且符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）等。（完）



