社会

宁顺核电项目资金到位进展向好

得益于各项任务和措施的同步有效推进，截至6月1日，宁顺一号和宁顺二号核电站项目征地、补偿和安置补助资金到位工作取得积极进展，为保障项目按计划推进作出了重要贡献。

宁顺二号核电站建设所在地永海乡。图自越通社
宁顺二号核电站建设所在地永海乡。图自越通社

越通社河内——得益于各项任务和措施的同步有效推进，截至6月1日，宁顺一号和宁顺二号核电站项目征地、补偿和安置补助资金到位工作取得积极进展，为保障项目按计划推进作出了重要贡献。

据福营乡——宁顺1号核电站建设地的报告，该地方已为1129个受影响户中的852户制定了补偿方案，达75%以上；移交审核278户，比上周增加56户。

福营乡人民委员会已批准191户，并向51户支付了近1640亿越盾的款项。至今，已收回土地面积超过94公顷，相当于项目总面积515公顷的18.3%。到位金额超过7360亿越盾，达到计划的44%。

在宁顺二号核电站建设所在地永海乡，项目实施进展被认为更为积极。截至目前，当地已为786户制定补偿方案，其中318户的补偿方案已获批准，涉及资金约990亿越盾。

vnanet-potal-giai-ngan-von-du-an-dien-hat-nhan-ninh-thuan-dat-nhieu-tin-hieu-tich-cuc-8798207.jpg
永海乡资金到位工作取得明显进展。图自越通社

截至6月1日，永海乡已向223户完成补偿资金支付工作，并完成近140公顷土地征收，占项目征地总面积的29%以上；已到位资金近9600亿越盾，达到计划的62%以上。

据庆和省农业与环境厅副厅长阮明书表示，与上一报告期相比，永海乡资金到位工作取得明显进展，土地征收面积增加了33公顷以上；提交审核、审批以及向民众发放补偿和补助资金的档案数量均大幅增长。

庆和省投资建设项目管理委员会领导表示，该单位正在抓紧完成宁顺1号核电站安置区基础设施建设的承包商选择工作，预计6月初开工。同时，委员会也在完善设计文件和预算，以便在6月份选择承包商来实施服务于永海乡宁顺2号核电站安置的分项目。

为加快进度，庆和省人民委员会副主席郑明黄要求各地严格执行"6个明确"方针，加快审核、征地、补偿支付工作，并严肃处理侵占土地的行为。同时，责成相关单位加快制定安置用地分配规定，确保完成既定目标和进度。（完）

越通社
#宁顺 #核电项目 #资金到位 #核电 庆和省
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

位于庆和省的宁顺1号核电站。图自越通社

核电行业人力资源培训与供应

确定核电为战略性高科技领域后，庆和省正集中加强培训工作，建设达到国际标准的专家和管理干部队伍。在当前新背景下，这被视为保障国家能源安全及核电项目安全运行的先决条件。

至2035年目标：安全运行宁顺省两座核电站

至2035年目标：安全运行宁顺省两座核电站

越南政府总理近期批准了《2035年前和平利用原子能发展和应用战略（展望至2050年）》（以下简称“战略”）。该战略设定了发展和应用原子能的总体目标，以确保安全可靠，有效服务于社会经济发展目标，提高人民生活质量，保护环境和国家能源安全，并为实现2050年净零排放目标做出贡献。

更多

河内市6月初为近40万名儿童补充维生素A。图自越通社

6·1国际儿童节：为儿童保障合理营养 打造健康生活方式

卫生部副部长阮知识指出，越南需要出台校园营养的突破性解决方案，为保健与体能提升注入战略助推剂。因此，卫生部领导强调，必须继续完善体制和政策，将营养的投入视为对发展的投资；同时构建全面的法律框架，出台高效的政策，以增强年轻一代的身高与体能。

自2026年6月1日起越南同时分销两种生物汽油，即E5和E10，供民众根据自己的车辆情况选择。

📝时评：E10汽油的“破坏者”

在越南建设和保卫国家的事业中，不仅要与思想上的敌对势力作斗争，还要面对那些属于“社会破坏分子”的个人和群体——每当有新政策出台或实施时，他们便以“挑刺”、制造社会恐慌为乐。攻击在全国范围内广泛推广使用生物汽油E10（E10 RON 95）的主张，也属于这种“有害的乐趣”。

新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊接受越通社记者的采访。图自越通社

新加坡——越南人才培养的重要伙伴

越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。

胡志明市平民医院的专科医生在昆岛为一名居民进行紧急手术。图自越通社

优质医疗下沉基层：胡志明市迈向医疗服务全覆盖目标

长期以来，郊区及偏远地区的居民前往中心城区医疗机构就医看病，需要耗费大量时间、精力和金钱。究其原因，在于高端、优质基层医疗体系未能延伸至各地区。为解决这一问题，胡志明市率先派遣医生进驻并扩大偏远地区及海岛的医院规模，旨在提高全体人民获取医疗服务的可及性。

茶荣大学吸引了众多国内外大学生和实习生前来学习与研究。图自越通社

越南加速培养科技创新高素质人才

为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。

苏林夫人吴芳璃看望慰问雒鸿越南语培训班的师生。图自越通社

保持并促进越新文化交流

与雒鸿越南语培训班的师生亲切交谈时，吴芳璃表示，她对在新加坡现代且忙碌的生活节奏中能够开设这一越南语培训班而感到自豪。她希望家长们继续并肩同行，重视为其子女维持母语；并强调，这正是保持文化特色的方法。

越南试点开展公职律师制度。图自baochinhphu.vn

越南试点开展公职律师制度

公职律师须履行法律事务职责，包括就国内外投资、贸易、行政和民事事务等相关事宜提供咨询和代理服务并参与诉讼及争议解决；参与民事和行政案件的执行过程；按照分工履行其他法律事务等。

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。

组委会供图

2026年河内IBTE展：玩具及婴童用品行业的汇聚点

2026年河内国际玩具及婴童用品展暨河内国际潮玩展（IBTE Hanoi 2026）将于2026年6月18日至21日在越南国家展览中心（VEC）举行。该活动由潮域展览公司、中国商务部外贸发展事务局协同越南工贸部旗下Vinexad公司联合举办。