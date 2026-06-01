奠边省抓获一名非法跨境运输17块毒品的嫌疑人

越通社河内 ——6月1日，奠边省公安厅领导会见并表扬毒品犯罪调查警察处和相关单位成功侦破一起跨境毒品案，抓获一名非法跨境运输大量毒品的嫌疑人。



此前，5月19日，在奠边省萨姆乡卡好村，奠边省公安厅毒品犯罪调查警察处牵头，有关单位及西庄国际口岸边防哨所配合，运用专业措施，抓获一名涉嫌非法运输毒品的嫌疑人。



嫌疑人为李阿若（生于1991年），常住莱州省新渊县纳诺村，现居泰国清莱县温敬县。



缴获的物证包括17块毒品，其中海洛因10块和粉片合成毒品7块，总重量近6.7公斤。



在公安机关，李阿若供认受一名泰国籍男子雇佣，将上述毒品从老挝丰沙里省木迈县边境地区运至奠边省萨姆润乡卡好村，报酬为1000万越盾。



该案的成功侦破，再次彰显了奠边省公安在预防和打击毒品犯罪方面的决心，也体现了公安与边防部队在边境管控及维护地方治安秩序方面的紧密协作。此举有效阻断了毒品从边境地区渗入内陆的通道，守护了人民的安宁生活。



目前，此案正由职能部门依法进一步调查和扩大。（完）

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