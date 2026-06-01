香格里拉对话会：肯定越南在地区和全球安全架构中的重要地位

越通社河内——从5月27日至6月1日，越共中央总书记、国家主席苏林对三个东盟国家进行了访问，其中最突出的是出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。



越南党和国家领导人应邀在亚太地区领先的安全与防务论坛上发表主旨演讲，具有特别重要的政治和外交意义。曾作为代表出席过香格里拉对话会的范光荣认为，主办方向如此高规格的论坛发出邀请，“对越南抱有巨大的信任”。此外，主办方邀请越南领导人苏林总书记、国家主席个人，“显然他们非常期待苏林总书记、国家主席就地区和平、安全与发展环境正面临的重大紧迫问题分享其远见卓识。这一切都为越南在该地区确立了新的地位”，范光荣强调。



陶玉宝博士认为，这一事件是对越南经过40年革新所积累的国际威望的认可，肯定了越南在地区和全球安全架构中日益重要的地位。同时，这也是国家地位转换过程的生动证明：“越南正从地缘政治战略的客体转变为塑造地区安全秩序的积极主体”。



苏林演讲中最重要的亮点是“在一个充满变动的世界中主动构建和平、稳定与发展”的信息。陶玉宝评价，“主动构建”一词正是“这一信息的思想核心，肯定了各国有能力作为主体影响权力结构，而不仅仅是消极适应”。



“演讲中最深刻的理论内涵在于指出了三种结构性危机及其辩证因果关系，即源于多边主义和全球治理机制受到侵蚀的国际秩序危机；缺乏可持续性和公平性的增长模式所暴露出的发展模式危机；以及国家间关系中的战略信任危机”，陶玉宝博士分析道。



秉持同样的观点，范光荣强调了和平与发展之间的紧密交织。在当前背景下，“我们不能坐等和平与稳定降临，显然我们必须携手合作、主动构建，才能为和平、稳定、合作与发展创造机遇”。



范光荣认为，当前国际社会“不仅对越南的地位，而且对越南领导人——苏林总书记、国家主席——的远见卓识”抱有强烈信心。陶玉宝博士认为，国际学术界和媒体界的广泛共识表明，该演讲产生了深远而广泛的共鸣。（完）

越通社