时政

香格里拉对话会：肯定越南在地区和全球安全架构中的重要地位

从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。

越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。图自越通社

越通社河内——从5月27日至6月1日，越共中央总书记、国家主席苏林对三个东盟国家进行了访问，其中最突出的是出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲。从国际政治专家和学者的视角，越南外交部原副部长范光荣和胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝一致认为，这一活动不仅再次重申了党和国家独立、自主的对外路线，也体现了越南在当今世界格局深刻复杂变动的背景下塑造战略环境的思维。

越南党和国家领导人应邀在亚太地区领先的安全与防务论坛上发表主旨演讲，具有特别重要的政治和外交意义。曾作为代表出席过香格里拉对话会的范光荣认为，主办方向如此高规格的论坛发出邀请，“对越南抱有巨大的信任”。此外，主办方邀请越南领导人苏林总书记、国家主席个人，“显然他们非常期待苏林总书记、国家主席就地区和平、安全与发展环境正面临的重大紧迫问题分享其远见卓识。这一切都为越南在该地区确立了新的地位”，范光荣强调。

陶玉宝博士认为，这一事件是对越南经过40年革新所积累的国际威望的认可，肯定了越南在地区和全球安全架构中日益重要的地位。同时，这也是国家地位转换过程的生动证明：“越南正从地缘政治战略的客体转变为塑造地区安全秩序的积极主体”。

苏林演讲中最重要的亮点是“在一个充满变动的世界中主动构建和平、稳定与发展”的信息。陶玉宝评价，“主动构建”一词正是“这一信息的思想核心，肯定了各国有能力作为主体影响权力结构，而不仅仅是消极适应”。

“演讲中最深刻的理论内涵在于指出了三种结构性危机及其辩证因果关系，即源于多边主义和全球治理机制受到侵蚀的国际秩序危机；缺乏可持续性和公平性的增长模式所暴露出的发展模式危机；以及国家间关系中的战略信任危机”，陶玉宝博士分析道。

秉持同样的观点，范光荣强调了和平与发展之间的紧密交织。在当前背景下，“我们不能坐等和平与稳定降临，显然我们必须携手合作、主动构建，才能为和平、稳定、合作与发展创造机遇”。

范光荣认为，当前国际社会“不仅对越南的地位，而且对越南领导人——苏林总书记、国家主席——的远见卓识”抱有强烈信心。陶玉宝博士认为，国际学术界和媒体界的广泛共识表明，该演讲产生了深远而广泛的共鸣。（完）

越通社
#越南外交部原副部长 #范光荣 #政治与国际关系研究所所长 #陶玉宝 #越共中央总书记 #国家主席 #苏林 #东盟 #工作访问 #第23届香格里拉对话会 #主旨演讲
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

在樟宜国际机场送行时，新加坡数码发展及新闻部部长杨莉明向越共中央总书记、国家主席苏林和夫人赠送了一本记录总书记、国家主席和夫人在新加坡活动的照片集。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾进行国事访问

在圆满结束对新加坡的国事访问并在第21届香格里拉对话会上发表主旨演讲后，5月31日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林偕夫人吴芳璃及越南高级代表团启程，开始应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕亚尔德斯·马科斯和夫人的邀请，于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

越通社特派记者报道，6月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团离开马尼拉首都，圆满结束应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）和夫人邀请从5月31日至6月1日对菲律宾共和国进行的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式。图自越通社

越南与菲律宾将关系提升为增强型战略伙伴关系

据越通社特派记者报道，6月1日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在菲律宾首都马尼拉共同见证了两国各部委间合作文件交换仪式，并共同会见记者，通报会谈结果。

澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶。图自越通社

澳大利亚学者：越南在关键时刻奉行主动的外交政策

“长期以来，越南的优势在于保持战略自主性的能力。越南已与联合国安全理事会所有五个常任理事国建立了全面战略伙伴关系。这是极少数国家能够取得的外交成就。特别是，同时与美国和中国建立全面战略伙伴关系或许是越南外交能力最明显的证据” 。

越共十四大于2026年1月19日至23日在河内举行，共有113家国内媒体的597名记者和技术人员参与报道。图自越通社

📝时评：越南的发展实践驳斥有关新闻自由的评估

在国际一体化和数字化转型的浪潮中，越南新闻媒体正逐步彰显其作为党、国家与人民之间重要信息桥梁的角色，生动地反应出社会生活的方方面面。实践中取得的成就正是越南为保障新闻自由权做出努力的证据，确保符合国家条件与发展要求。

新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊接受越通社记者的采访。图自越通社

新加坡——越南人才培养的重要伙伴

越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。

老挝青年军官代表团在广治古城敬香缅怀英烈。图自越通社

老挝青年军官代表团在广治古城敬香缅怀英烈

在2026年越老柬三国军队青年军官交流活动框架内，5月30日，由老挝人民军青年处副处长苏利班·索帕潘纳中校为团长的老挝人民军青年军官代表团前往广治古城国家特别遗迹区敬献花圈和进香缅怀英雄烈士。