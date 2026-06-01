香格里拉对话会：越南传递积极主动外交与全面发展愿景的强烈信号

越通社河内——马来西亚东南亚历史与国防研究学者恩佐·沈鸿俊（Enzo Sim Hong Jun）在接受越通社驻吉隆坡记者采访时表示，越共中央总书记、国家主席苏林在第23届香格里拉对话会上发表的重要演讲，传递出越南将积极主动外交与全面发展愿景紧密结合的强烈信号。
恩佐指出，苏林的演讲巧妙平衡了地区安全关切与越南雄心勃勃的经济发展议程，其核心建立在三大支柱之上：战略自主、民族奋发图强的愿景，以及经济与科技外交。演讲重申了越南坚持独立自主外交路线、不在大国竞争中选边站队的承诺，同时强调尊重国际法、维护东盟中心地位。
恩佐特别指出，苏林总书记在这一全球性论坛上阐述的发展愿景，将亚太地区的稳定与越南通过强劲经济增长、到2045年成为高收入国家的目标紧密联系在一起。演讲突破传统国防框架，深入聚焦供应链韧性、数字化转型和绿色技术等议题，而这些内容已通过越南与新加坡签署的一系列科技与供应链合作协议得到具体落实。
苏林出席这一地区及全球重要安全论坛，也向国际伙伴和投资者发出明确信号：越南政治稳定，改革方向清晰，始终向商业活动敞开大门。越南领导人在论坛发表主旨演讲，显著提升了国家的地缘政治地位，进一步确立了越南作为积极主动的中等强国的角色，使其能够在复杂的地缘政治格局中灵活周旋，并参与塑造印太地区的政策走向。
此外，将经济外交战略融入国防论坛的做法，进一步巩固了越南作为政治稳定、最具吸引力投资目的地之一的地位，尤其受到正在寻求生产和供应链多元化布局的西方及地区科技企业的青睐。通过与各大国保持平衡关系，同时坚持东盟中心地位，越南正最大限度地从多方合作中获益，涵盖安全合作、技术转让以及可持续贸易等多个领域。
恩佐强调，苏林总书记、国家主席在2026年香格里拉对话会上的演讲，不仅展现了越南自信外交的新风貌，也凸显出积极参与全球事务是保障越南未来发展的关键路径。（完）
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