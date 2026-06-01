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2026年6月1日上午，在菲律宾首都马尼拉总统府，菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对菲律宾共和国进行国事访问。图自越通社
6月1日上午，在菲律宾首都马尼拉总统府，菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对菲律宾共和国进行国事访问。图自越通社
6月1日上午，在菲律宾首都马尼拉总统府，菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对菲律宾共和国进行国事访问。图自越通社
菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯与越共中央总书记、越南国家主席苏林检阅仪仗队。图自越通社
菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯热烈欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林来菲访问。图自越通社
菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯向越共中央总书记、越南国家主席苏林介绍菲律宾高级代表团成员。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林向菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯介绍越南高级代表团成员。图自越通社
越南与菲律宾两国高级代表团成员出席欢迎仪式。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林在纪念簿上留言。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯在会谈前合影。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯进行小范围会谈。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯及两国高级代表团进行会谈。图自越通社
越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人来菲访问 两国领导举行会谈
2026年6月1日上午，在菲律宾首都马尼拉总统府，菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯偕夫人主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、越南国家主席苏林偕夫人率越南高级代表团对菲律宾共和国进行国事访问。
2026年06月01日星期一 09:48
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