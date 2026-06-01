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游客乘坐簸箕船，探访锦清椰林村——2025年“世界50个最美乡村”之一。图自越通社
当地居民为游客再现撒网捕鱼场景，展现锦清椰林村独特的水乡生活风情。图自越通社
国际游客兴致勃勃地体验乘坐簸箕船游览锦清椰林村。图自越通社
游客乘坐簸箕船穿梭于水椰林间，感受锦清椰林村的诗意与宁静。图自越通社
国际游客体验当地居民独特的“摇簸箕船”技巧。图自越通社
游客乘坐簸箕船探访锦清椰林村——2025年“世界50个最美乡村”之一。图自越通社
游客乘坐簸箕船悠然漫游锦清椰林村。图自越通社
锦清椰林村宁静安逸的生活画卷。图自越通社
乘坐簸箕船漫游锦清椰林村--“世界最美乡村”之一
来到岘港市旅游，游客可乘坐由当地居民划行的小小簸箕船，悠然穿梭于椰林水乡之间，沉浸式感受锦清椰林村宁静祥和的生活节奏。
2026年06月01日星期一 08:00
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#椰林村
#会安
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