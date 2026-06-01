越通社河内—— 经过多年实施“无现金日”活动后，越南已进入新的发展阶段，目标是建设一个全面、安全、可持续的数字金融生态系统。



“无现金日”升级为“2026数字金融日”，不仅有助于推动智能支付、扩大居民和企业获取金融服务的机会，还将促进现代消费和胡志明市数字贸易的发展。



扩大数字金融覆盖面



实施七年的“无现金日”项目已正式迈入新阶段，并更名为“2026数字金融日”。该活动在胡志明市举行，主题为“智能支付推动数字金融发展”。



据组委会介绍，更名为“数字金融日”反映了新的发展趋势，即数字金融正在成为数字经济的重要基础设施和推动增长的重要动力。



组委会认为，凭借年轻人口结构、较高的智能手机普及率以及日益完善的数字数据基础设施，越南正迎来从“无现金支付”目标迈向建设全面数字金融生态系统的有利机遇。



越南国家银行支付司司长范英俊表示，自2019年以来，“无现金日”活动已显著改变民众的支付习惯。截至2025年底，全国非现金支付交易数量超过252亿笔，交易总额超过362万万亿越盾。



范英俊表示，今年活动的目标更进一步，即推动普惠金融，使从城市居民到传统市场小商贩都能够获得透明、安全、高效的金融服务。



越南国家银行目前也正集中完善法律框架，建设安全、畅通、标准化的国家支付基础设施；同时加强居民数据和电子身份认证的应用，为居民和企业更快捷地获取银行服务创造便利条件。



值得注意的是，监管部门正在推动从普通转账二维码向统一支付二维码标准转型，并在零售网点和传统市场广泛推广应用。



这被视为规范交易数据、提高透明度以及支持金融管理工作的重要举措。同时，越南还在扩大与地区多个国家之间基于二维码的双边零售支付互联互通。



越南国家银行代表表示，自越中双边支付系统投入运行以来，中国游客在越南的消费额大幅增长，从过去每天数亿越盾增长到如今每天数十亿越盾。



推动现代消费发展



胡志明市工贸局副局长阮元芳表示，在该市被赋予实现两位数地区生产总值（GRDP）增长目标的背景下，工贸部门正重点发展现代商业基础设施，推动电子商务、数字支付以及刺激消费的相关措施，为城市经济创造新的增长动力。



目前，胡志明市正在实施2026—2030年商业发展战略，同时制定到2030年的电子商务发展规划。



其中，“购物季”（Shopping Season）集中促销活动被确定为重点任务，旨在刺激消费，并推动“旅游+购物”融合模式，吸引更多国际游客。



在现代零售体系中，无现金支付推广已取得积极成果，主要得益于市场竞争压力以及提升客户体验的需求。然而，在传统市场和小型商铺中的推广仍面临不少困难，因为部分方案尚未完全契合小商贩的实际需求。



阮元芳强调：“我们的原则是先试点、再推广，确保每一步都扎实有效。目前胡志明市许多坊和乡已主动提出合作，在传统市场开展无现金支付试点模式，而不是大范围同步推行。”



在滨城市场，QR Pay和QR Global体验活动吸引了众多商贩和消费者的关注。许多商户表示，扫描二维码后自动显示应付金额，有助于减少差错、缩短交易时间，并更有效地管理营业收入。



滨城市场商户陈氏红表示，目前约70%的顾客选择无现金支付，其中年轻消费者的比例高达80%至90%。采用QR Pay后，系统能够自动统计营业收入，为收入申报和履行纳税义务提供便利。



胡志明市工贸局认为，扩大数字支付应用有助于推动商业活动现代化，为传统市场适应新的消费趋势提供动力，扩大客户覆盖面，特别是吸引国际游客。



众多企业和金融机构代表也认为，越南已成为本地区最活跃的数字支付市场之一。过去三年间，Visa系统在越南的非接触式支付占比已从约50%提升至约80%，充分体现出金融银行和消费领域数字化转型的强劲势头。(完)



越通社