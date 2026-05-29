经济

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对新加坡进行国事访问期间，5月29日，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在新加坡会见了新加坡丰树集团（Mapletree）、凯德集团（CapitaLand）和吉宝集团（Keppel）等的领导代表。

越通社新加坡——值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对新加坡进行国事访问期间，5月29日，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在新加坡会见了新加坡丰树集团（Mapletree）、凯德集团（CapitaLand）和吉宝集团（Keppel）等的领导代表。

据越通社驻新加坡记者报道，在会见中，河内市委书记陈德胜高度评价上述集团在越南的投资活动，其中一些集团已在越南经营超过30年，并成为规模最大的外国投资企业之一。

陈德胜表示，在越南与新加坡合作关系日益良好的背景下，新加坡企业不断扩大在越投资，为推动两国经济和贸易关系发展作出了积极贡献。他相信，在会见后，各集团将继续加大在包括河内在内的越南的投资力度，优先关注以下领域： 与公共交通相结合的TOD模式智慧综合城市开发； 数据中心与人工智能（AI）基础设施； 高科技物流园区与智能配送中心； 科技园区、创新园区与知识型城市；清洁能源基础设施与绿色金融等。

对于河内市领导介绍的相关信息，各集团负责人感谢越南政府以及河内市政府长期以来为企业在越投资经营提供的支持。各家集团高度评价河内的投资合作潜力，并希望未来通过具体项目进一步推动务实合作。

陈德胜在强调“双赢合作”理念时表示，河内市始终愿意为各集团开展高效、可持续且负责任的投资经营活动创造便利条件。河内市领导同时期待各方尽快研究并制定具体合作项目，为人民带来切实利益，并积极促进首都发展。

值此机会，陈德胜还邀请各家集团出席将于今年6月底举行的“2026年投资促进会议”以及“河内首都百年发展总体规划”发布活动。（完）

越通社
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