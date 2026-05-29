农业南南合作工作组正式成立

越通社河内——5月29日下午，越南农业与环境部举行“推动越南－非洲农业合作发展会议”暨“农业南南合作工作组”亮相仪式。



这是具有特别重要意义的经济活动，体现了越南积极落实党的对外路线和国家国际一体化政策的坚定政治决心。此次活动旨在推动农业领域国际合作迈向更加务实、高效、平等互利的新阶段，加强南方国家之间的合作关系。



越南农业与环境部副部长黄忠在会议上发表指导讲话时强调，成立农业南南合作工作组，是一项及时的重要决定，旨在建立统一协调机制，加强跨部门联动，并最大限度调动各方资源。该工作组不仅承担技术协调职能，还应成为连接政策、专家、企业及国际组织的重要平台，以推动具体合作项目落地。



越南外交部副部长黎英俊高度评价农业与环境部提出的这一富有意义的倡议。他表示，越南与非洲国家始终拥有深厚的历史友谊以及关于自主发展与繁荣的共同愿景。农业始终处于双方合作核心，并受到两国领导人和人民的高度期待。



农业南南合作工作组组长范玉茂在主旨报告中坦率指出，过去的合作活动虽然取得一定成效，但仍较为分散，依赖单项计划，缺乏长期稳定的协调机制。因此，根据农业与环境部于2025年9月16日作出的决定成立该工作组，是推动合作从零散模式转向有组织、可追踪、可监督协调机制的重要战略举措。



“推动越南－非洲农业合作发展会议”暨“农业南南合作工作组”成立仪式在各方高度共识中圆满结束。政策方向、工作组详细行动计划以及国家农业推广中心等专业机构的实地实施方案的紧密结合，将形成新的发展动力。各方期待，这一同步协调机制将突破过去存在的各种瓶颈，推动南方国家农业合作实现跨越式发展，并为保障粮食安全以及促进发展中国家繁荣作出切实贡献。（完）

越通社