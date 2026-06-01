5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

越通社河内——2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。



国内创新生态系统持续扩大，目前已拥有963家科技企业、20个科技交易平台，以及分布在全国34个省市中26个的37个创新中心。



在数字化转型领域，5月份全流程在线办理的事项比例达50.2%。2025年数字经济对国内生产总值（GDP）贡献率为14.02%，约合721亿美元。越南在全球电信基础设施方面继续保持领先地位，移动宽带网速达207.3 Mbps，固定宽带网速达287.33 Mbps，均位列全球第11位。截至目前，全国移动宽带互联网用户达1.105亿，其中5G用户为2429万、固定宽带互联网用户为2562万。5月份，邮政服务收入达8.5万亿越盾（约合3.23亿美元），同比增长30%。



关于制度完善工作，在5月份，科技部已提请政府颁布2项议定和2项决议；提请政府总理颁发11项决定，并依据权限颁布4项通告。这些政策重点聚焦于开发新技术、战略性技术，提升国家竞争力，推动技术基础设施建设，保障技术安全与信息安全等。



科技部在5月份也举行了多项外交活动和重大事件，其中最突出的是在新德里举行的越南-印度创新论坛，越南科技部与斯里兰卡技术部关于6G、无人机、卫星技术等领域合作会谈，同时参加了在新加坡、美国、泰国和菲律宾举办的多项国际论坛，主题涵盖人工智能、半导体、数字化转型以及数字基础设施建设等。



6月份，科技部将按照关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议落实各项核心任务，特别是完善科技、创新、数字化转型、质量衡量标准、邮政和电信等领域体制机制。



此外，科技部也加快研发战略性技术发，研究重构国家科技计划体系，完善国家科技交易平台方案，并向政府总理提交国家数字总体架构框架，以为下一阶段全面推进数字化转型进程奠定基础等。（完）



越通社