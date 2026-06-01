越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

越通社河内—— 《至2030年及2045年远景越南乳业发展战略》（以下简称“战略”）为各阶段设定了具体增长目标。到2030年，乳业力争实现年均增长率12%至14%；到2045年，全行业年均增长率保持在5%至6%，人均牛奶消费量达到约100升/人/年。



为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。



目前，越南内地市场的增长空间依然巨大，特别是随着民众收入水平的提高和营养意识的增强。在过去的15年里，越南乳业结构发生了强劲转型。越南液态奶加工中复原乳的使用比例从2008年的92%大幅下降至2023年的32.3%，取而代之的是鲜乳比例提升至67.7%。这一转变表明，国内消费者日益青睐高营养价值和来源透明的产品，从而为清洁鲜乳系列开辟了高质量的增长细分市场。



从专业角度来看，越南畜牧协会主席阮春阳博士认定，到2045年越南人均牛奶产量达100公斤以上、其中国内鲜奶占比超60%的目标是完全可行的。越南畜牧协会代表强调，推动从使用复原乳向干净鲜乳转变，是基于提升民族体质和发展自主农业的选择，能为公众健康和广大农民带来最大的综合利益。



此外，为了切实开发内地市场，发展原料区域是关键任务。从生产实践进行评估，TH集团董事长吴明海强调，越南完全具备国内鲜奶原料自给自足的条件，且应将其确定为国家优先战略。其中，增加奶牛种群数量是为原料自给自足战略创造突破性进展的先决条件。



在提升产量的同时，企业必须紧跟市场步伐以实现产品多样化，集中发展高附加值及符合特异性营养需求的产品线。



越南乳业股份公司（Vinamilk）研发总监裴氏秋怀表示，企业需要敏锐捕捉从健康益寿、有益生态的产品到环保产品的消费趋势。同时，企业应率先利用数据分析和市场研究技术来预测并引导新的消费需求，为引导社区健康生活方式做出贡献。



为了刺激内地消费需求，专家和企业提出了多项突破性政策建议。在财政方面，TH集团代表建议对内地消费的原料鲜奶适用0%的增值税（VAT），并对高科技畜牧业给予贷款利率优惠和种牛支持。在土地方面，国家需要出台政策，为企业投资建设从牧场到加工厂的闭环价值链创造便利条件。



推动原料从使用复原乳向清洁鲜乳转变，结合清晰的政策导向和企业的积极主动性，正是越南乳业在未来几十年内充分挖掘国内市场巨大增长空间的“金钥匙”。（完）

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