新订单复苏，越南制造业采购经理指数升至三个月来最高

越通社河内——2026年5月，越南制造业出现改善信号，新订单数量恢复增长，从而支持全行业产量和经营活动继续扩张。



据标普全球调查（S&P Global），2026年5月，越南制造业采购经理指数（PMI）达52.8点，高于4月的50.5点，创下自2026年2月以来的最高水平。



标普全球称，5月份新订单数量在4月份小幅下降后已恢复增长。此次增幅显著，是最近三个月来最强劲的。参与调查的企业反映，部分原因是客户为应对与中东冲突相关的供应中断风险和价格飙升而增加库存。



新出口订单在连续两个月下滑后也恢复增长。但由于国际市场需求仍受到高运输成本和物流困难的影响，增速仅为温和。



在企业和客户增加商品库存的背景下，制造商的采购活动在连续三个月下降后首次回升，其增速被评价为强劲。



相反，成本压力持续加大。投入成本连续第四个月上涨，并录得自2011年4月以来最快的增速。据企业反映，燃料、石油价格和运输成本是推高生产成本的主要因素。5月份出厂价格继续上调。尽管增速比上月有所放缓，但增幅仍属于近15年来的最高水平之一。



调查还显示，由于燃料和运输成本上升以及物流链遇到困难，供应商交货时间继续延长。然而，交货效率下降的程度已低于4月份。尽管采购活动增加，但交货延迟继续减少企业的投入库存。



标普全球市场财智经济总监安德鲁·哈克（Andrew Harker）在评估调查结果时表示，5月份越南制造业采购经理指数呈现积极信号，新订单复苏并带动产量强劲增长。这也是PMI综合指数自中东冲突爆发前以来的最高水平。然而，他指出，部分增长可能来自为应对冲突造成的干扰而进行的囤货活动，因此在评估当前增长势头的可持续性时需要谨慎。



安德鲁·哈克认为，在投入成本继上月创15年新高后继续加速的背景下，成本压力仍然是越南制造商面临的重大挑战。中东冲突的演变将继续是影响该行业未来前景的重要因素。（完）

越通社