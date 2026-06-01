经济

越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图
出席越南-菲律宾商务论坛的两国企业代表合影。越南化工集团供图

越通社河内—— 在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。

这一事件不仅为越菲两国企业界开辟了贸易与投资合作机遇，更彰显了国有企业在落实经济外交方向、推动供应链对接、工业合作以及拓展东盟地区市场中的核心作用。

论坛上，越南化工集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录，包括：纯金价格俱乐部公司（Puregold Price Club, Inc.）、播种者产品公司（Planters Products, Inc.）和太阳王子TBA公司（Sun Prince TBA Corporation）。上述文件的交换仪式在越菲两国领导人的共同见证下举行，展现了两国企业界日益深化、前景广阔的合作前景。

根据签署的协议，越南化工集团将与纯金价格俱乐部公司开展合作，旨在将越南化工集团的消费品引入对方的配送系统，重点引入洗涤剂、家庭护理和快速消费品等产品。据悉，纯金价格俱乐部公司是菲律宾领先的零售集团，在全国拥有600多家超市、大型大卖场和便利店网络。

对于播种者产品公司——菲律宾农产品生产、经营和营销领域的领军企业，双方一致同意推动在化肥、植物保护剂供应方面的合作，同时研究进行技术转移并开发服务于可持续农业的解决方案。

vinachem2.jpg
越南化工集团与播种者产品公司签署合作备忘录。越南化工集团供图

对于太阳王子TBA公司——菲律宾轮胎及汽车配套产品经营领域拥有雄厚实力的企业，双方将加强合作，在当地市场分销越南化工集团的工业橡胶产品、轮胎、电池、蓄电池及众多其他工业产品。

作为在越南化工工业中发挥骨干作用的国有经济集团，越南化工集团目前拥有的产品生态系统涵盖基础原料、化肥、工业生产专用化学品，直至轮胎、电池、蓄电池和消费品。

各项谅解备忘录均旨在构建长期伙伴关系、扩大市场、发挥各方优势并推动在高科技、绿色经济等领域的合作。这也是符合越南化工集团在新阶段发展战略的方向，当前该集团正加大技术创新、数字化转型、绿色转型力度，并开发具有高科技含量的产品。

在越南正加大国际经济一体化力度并落实越共中央政治局2026年1月6日颁布关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议的背景下，越南化工集团将国际合作确定为拓展发展空间、提升竞争力以及更深层次参与全球价值链的重要动力之一。

在马尼拉取得的良好成果不仅为集团优势产品开辟了拓展市场的机遇，更有助于增强其在东盟地区的存在感，确立了集团作为越南化工工业核心力量的地位，并发挥着推动越南与地区伙伴之间经济、工业和技术合作的桥梁作用。（完）

越通社
#越南化工集团 #菲律宾 #签署 #战略合作协议 #国有企业 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

国有经济

相关新闻

客户在保越证券公司总部进行交易。图自越通社

国有企业股份制改革：提升质量，吸引外资

在越南证券市场发展初期，国有企业股份制改革主要与扩大市场规模、增加上市企业数量以及为国内投资资金创造更多“商品”相关。然而，随着越南证券市场进入新发展阶段，股份制改革也被赋予新的内涵，不仅是增加上市企业数量，更重要的是提升企业质量，以吸引大规模资金，特别是国外资金。

越南各民族文化旅游村的芒族村落深受当地居民和游客的喜爱。图自越通社

河内推动旅游推广思维向专业化与可持续方向转变

首都河内正逐步改变旅游促进思维，邀请国际企业赴河内直接体验旅游产品，促进区域互联互通，锁定高端消费客群，体现了河内市旅游业正逐步落实政府关于以专业化、可持续方向恢复和发展旅游业的第82/NQ-CP号决议。

更多

第五届越南国际奶业及乳制品展览会。图自越通社

越南乳业在内地市场迎来巨大增长空间

为了在新阶段实现强劲转型，越南乳业提出了核心任务，即构建现代且可持续的加工业。通过同步提升奶牛种群规模、优化原料鲜奶产量以及提高成品中的科技含量，《战略》致力实现双重目标，即全面满足国内消费者日益增长的需求，同时逐步提升竞争力，在国际市场上确立自身地位。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。

附图。图自越通社

越南前5个月农林水产品出口增幅超9%

越南农业与环境部称，2026年前5个月，农林水产品出口继续保持积极增长势头。出口总额预计达306.9亿美元，同比增长9.2%；进口达222.8亿美元，增长12.6%，行业贸易顺差84.1亿美元，增长1.1%。

活动现场。图自越通社

越南与意大利北部企业界对接的机遇

在5月28日至29日两天内，越南驻意大利大使馆参加在意大利北部工业与创新中心都灵市举行的都灵-东盟计划活动，同时在意大利配套产业与发明之都皮亚内扎市举办了越南-意大利技术对接座谈会，为越南与皮埃蒙特大区企业界之间的对接开辟机遇。

非现金支付笔数增长近38%。图自Vietnam+

推动智能支付

经过多年实施“无现金日”活动后，越南已进入新的发展阶段，目标是建设一个全面、安全、可持续的数字金融生态系统。 “无现金日”升级为“2026数字金融日”，不仅有助于推动智能支付、扩大居民和企业获取金融服务的机会，还将促进现代消费和胡志明市数字贸易的发展。

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

菲律宾是越南大米的主要进口市场。图自越通社

越南与菲律宾关系前景广阔

特雷莎·拉扎罗表示，菲律宾与越南拥有强劲、富有活力并日益密切的伙伴关系。两国关系的重要里程碑是2015年双边关系提升为战略伙伴关系。

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

河内市将与各家新加坡集团实现“双赢”合作

值此陪同越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对新加坡进行国事访问期间，5月29日，越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜在新加坡会见了新加坡丰树集团（Mapletree）、凯德集团（CapitaLand）和吉宝集团（Keppel）等的领导代表。

各位代表出席农业南南合作工作组正式成立。图片来源：越通社

农业南南合作工作组正式成立

越南农业与环境部举行“推动越南－非洲农业合作发展会议”暨“农业南南合作工作组”亮相仪式。是具有特别重要意义的经济活动，体现了越南积极落实党的对外路线和国家国际一体化政策的坚定政治决心。

会见现场。图自越南国家证券委员会

越南与泰国分享开发新金融产品经验

据越南国家证券委员会的消息，在越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问期间，5月28日，越南国家证券委员会主席武氏真芳在曼谷与泰国证券交易委员会（SEC）主席威西·维西索拉-阿特举行了工作会谈。

越南工商会主席胡士雄发表讲话。图自越通社

2025年九龙江三角洲经济年度报告出炉

5月28日下午，越南工商会（VCCI）与富布赖特公共政策与管理学院（FSPPM）在芹苴市联合发布《2025年九龙江三角洲经济年度报告》。报告描绘了整个地区的经济发展图景，同时提出推动企业界成为可持续发展动力的各项解决方案。