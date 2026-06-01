越南化工集团在菲律宾签署多项战略合作协议

越通社河内—— 在越共中央总书记、国家主席苏林对菲律宾共和国进行国事访问期间，6月1日下午，越南化工集团（Vinachem）领导在首都马尼拉出席了越南-菲律宾商务论坛。在两国领导人的共同见证下，该集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录。



这一事件不仅为越菲两国企业界开辟了贸易与投资合作机遇，更彰显了国有企业在落实经济外交方向、推动供应链对接、工业合作以及拓展东盟地区市场中的核心作用。



论坛上，越南化工集团与菲律宾三家领先伙伴签署了合作谅解备忘录，包括：纯金价格俱乐部公司（Puregold Price Club, Inc.）、播种者产品公司（Planters Products, Inc.）和太阳王子TBA公司（Sun Prince TBA Corporation）。上述文件的交换仪式在越菲两国领导人的共同见证下举行，展现了两国企业界日益深化、前景广阔的合作前景。



根据签署的协议，越南化工集团将与纯金价格俱乐部公司开展合作，旨在将越南化工集团的消费品引入对方的配送系统，重点引入洗涤剂、家庭护理和快速消费品等产品。据悉，纯金价格俱乐部公司是菲律宾领先的零售集团，在全国拥有600多家超市、大型大卖场和便利店网络。



对于播种者产品公司——菲律宾农产品生产、经营和营销领域的领军企业，双方一致同意推动在化肥、植物保护剂供应方面的合作，同时研究进行技术转移并开发服务于可持续农业的解决方案。

越南化工集团与播种者产品公司签署合作备忘录。越南化工集团供图

对于太阳王子TBA公司——菲律宾轮胎及汽车配套产品经营领域拥有雄厚实力的企业，双方将加强合作，在当地市场分销越南化工集团的工业橡胶产品、轮胎、电池、蓄电池及众多其他工业产品。



作为在越南化工工业中发挥骨干作用的国有经济集团，越南化工集团目前拥有的产品生态系统涵盖基础原料、化肥、工业生产专用化学品，直至轮胎、电池、蓄电池和消费品。



各项谅解备忘录均旨在构建长期伙伴关系、扩大市场、发挥各方优势并推动在高科技、绿色经济等领域的合作。这也是符合越南化工集团在新阶段发展战略的方向，当前该集团正加大技术创新、数字化转型、绿色转型力度，并开发具有高科技含量的产品。



在越南正加大国际经济一体化力度并落实越共中央政治局2026年1月6日颁布关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议的背景下，越南化工集团将国际合作确定为拓展发展空间、提升竞争力以及更深层次参与全球价值链的重要动力之一。



在马尼拉取得的良好成果不仅为集团优势产品开辟了拓展市场的机遇，更有助于增强其在东盟地区的存在感，确立了集团作为越南化工工业核心力量的地位，并发挥着推动越南与地区伙伴之间经济、工业和技术合作的桥梁作用。（完）