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越法两国发挥经济贸易合作的支柱作用

6月2日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

越南外交部副部长黎氏秋姮会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自外交部
越南外交部副部长黎氏秋姮会见法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克。图自外交部

越通社河内——6月2日下午，越南外交部副部长黎氏秋姮会见了由法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克（Jean-Michel Jacques）率领的法国工作代表团。

黎氏秋姮副部长强调，越南始终高度重视与法国的合作关系，并对双边关系在各个领域中的合作关系所取得的积极进展感到高兴。

黎氏秋姮副部长高度评价法国在越南交通基础设施建设、工业、医疗卫生等领域留下的具有深厚印记的合作项目，建议双方继续加强各级别、各渠道的互访与接触；继续发挥经济贸易合作的支柱性作用，共同推动体现越法关系的标志性项目。

黎氏秋姮副部长建议法国议会尽早批准《欧盟-越南投资保护协定》（EVIPA），并支持欧盟委员会（EC）尽早取消对越南水产品的IUU“黄牌”警告。此外，黎氏秋姮副部长希望法国议员支持加强民间交流与地方合作，并尽早商定在法国举办第13届越法地方合作会议的计划。

法国国民议会国防与武装力量委员会主席让-米歇尔·雅克强调，在国际形势错综复杂的背景下，两国应继续加强从经济、农业、文化到各战略领域的全方位合作。

让-米歇尔·雅克强调，法国议会议员支持尽早批准《欧盟-越南投资保护协定》以及欧盟委员会取消对越水产品的IUU“黄牌”警告，并承诺将有效推进越法全面战略伙伴关系。让-米歇尔·雅克高度评价旅法越南人群体所做出的积极贡献，并申明法国议会议员、特别是法越友好议员小组，愿积极协助并推动两国地方间开展民间交流、文化对接和深化合作等活动。（完）

越通社
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