越共中央总书记、国家主席苏林出访东盟三国：彰显主动、发展型外交的布局

越通社河内——2026年5月27日至6月1日，越共中央总书记、国家主席苏林出访东盟三国：正式访问泰国，对新加坡和菲律宾进行国事访问，并在香格里拉对话会上发表主旨演讲。胡志明国家政治学院政治与国际关系研究所所长陶玉宝在接受越通社记者采访时强调，此次出访彰显了主动型、发展型外交的战略布局。



陶玉宝表示，苏林总书记、国家主席出访东盟三国是在一个特殊的地缘政治背景下进行的，当时后冷战时期的世界秩序正进入本质性重构阶段。此访不只是一系列双边会晤活动，更彰显了主动型、发展型外交的战略布局，反映了从适应思维向塑造战略环境思维的转变。



从时间节点来看，苏林在任期最初几个月选择进行此访，具有深远的战略意义。这并非偶然之举，而是一以贯之战略思维的体现，即将睦邻关系和东盟内部关系置于越南整体对外活动的优先位置。根据战略优先次序理论，一位领导人在任期之初以何种行动开启施政进程，正是其政策方向的强烈信号。



泰国总理阿努廷·参威拉军和越共中央总书记、国家主席苏林检阅仪仗队。图自越通社



此次访问正值世界面临越共中央总书记、国家主席所指出的三大结构性危机之际，即国际秩序危机、发展模式危机与战略互信危机。这三大危机并非彼此孤立，而是互为因果，形成恶性循环，正对全球和平与发展构成威胁。国际秩序危机源于多边体系与国际法治在单边主义倾向和新保护主义冲击下不断被侵蚀；发展模式危机折射出不可持续、缺乏包容性的增长模式所陷入的困境；而国家间的战略互信危机，则正使国际对话与合作机制陷入瘫痪。在此背景下，苏林总书记、国家主席的此次访问不仅具有应对性，更体现出引领性。这展现了一种新的外交哲学：越南不是被动等待战略环境稳定后再采取行动，而是通过巩固区域内稳定支柱，主动参与塑造这一环境。而泰国、新加坡和菲律宾这三个东盟国家，正是这样的重要支柱。



从外交行动的频率与强度来看，苏林总书记、国家主席在连续行程中对三个国家进行访问，体现了一个重点突出、方向明确的外交战略。这三个国家并非随机选择，而是代表了东盟结构中各自不同、却又相互补充的三种战略支点：泰国在东南亚大陆具有重要地缘战略地位，是连接东盟与湄公河次区域的桥梁；新加坡是金融、科技与海上战略通道的中心；菲律宾则在海上安全领域具有重要性，并在大国关系中占据特殊地理位置。这一选择反映了对多层次区域安全结构的系统思维——每个国家都在其中扮演特定角色，但共同服务于总体稳定与发展目标。这同时也是越南践行战略平衡原则的具体体现：不偏倚任何一方，而与所有伙伴构建多维、多层次的关系，从而为形成平衡、可持续的区域格局作出贡献。

越共中央总书记、国家主席苏林与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行会谈。图自越通社

陶玉宝谈到东盟的“核心作用”和韧性时表示，苏林总书记、国家主席强调了“需要构建一个开放、包容且以东盟为中心的地区架构”的必要性。开放意味着区域结构为所有相关方建设性地参与创造条件。包容意味着这一结构需要体现区域内所有国家的利益，而不仅仅是某些国家或特定群体的利益。越南的这一观点体现了区域多边主义哲学，其中，中小国家并非国际秩序的被动接受者，完全可以成为塑造区域格局的积极建设者。越南正在践行一种“结构性软实力”——不强加意志，而是通过塑造机制、确立规范、搭建合作框架，来引导和影响地区秩序。



另一个重要观点是传达关于东盟韧性的信息。此处的韧性包括两个方面：抵御外部冲击的能力和通过自我革新适应不断变化的战略环境的能力。这是一种辩证的方法，既开放融合，又保持自主；既与大國合作，又保持独立性。



苏林总书记、国家主席此访不仅巩固了越南与每个东盟国家的双边关系，也为巩固东盟在地区安全架构中的集体力量和中心地位做出了贡献。这是国家利益与地区责任、独立自主的外交路线与多边合作精神的和谐结合。（完）