推动越韩国防合作不断走深走实

越通社河内——6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。



潘文江大将代表国防部领导，对崔泳三大使在越任期内取得圆满成功表示祝贺；高度评价他在过去任期内所作出的积极贡献，认为这为推动包括国防领域在内的越韩各领域合作不断向纵深发展、取得务实成效作出了积极贡献。



潘文江大将强调，越南高度重视两国全面战略伙伴关系，并明确指出，越共中央总书记、国家主席苏林于2025年8月对韩国进行的国事访问，以及韩国总统李在明于2026年4月对越南进行的国事访问取得了诸多务实成果，为推动越韩全面战略伙伴关系不断迈上新台阶、共同开创繁荣未来注入了新动力战后后果。



在回顾双边国防合作的发展历程时，潘文江大将表示，随着越韩关系的深层次发展，两国国防合作受到双方高度重视与积极推进，合作内容不断拓宽、走深走实，且日益高效务实。潘文江大将高度评价韩国在教育培训、海军、战后重建、国防工业等领域给予越南国防部的合作与支持。

双方会见现场。图自越通社





潘文江大将强调，未来一个时期双方需继续有效落实已达成的合作内容。他深信，崔泳三大使无论在何工作岗位上，都将一如既往地出色完成被赋予的重任，继续对越南人民和越南人民军保持深厚情谊，为两国关系的发展做出积极贡献。



借此机会，潘文江大将请崔泳三大使转达邀请，欢迎韩国国防工业企业参加预计于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。



崔泳三为自己在任期内能为推动两国经济、文化合作及民间交流贡献力量感到高兴。他承诺，在新的工作岗位上，他个人将始终全力推动并支持韩越合作关系，特别两国国防合作继续向更高水平迈进。（完）