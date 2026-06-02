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推动越韩国防合作不断走深走实

6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。

政府副总理兼国防部长潘文江大将会见韩国驻越南特命全权大使崔泳三。图自越通社
政府副总理兼国防部长潘文江大将会见韩国驻越南特命全权大使崔泳三。图自越通社

越通社河内——6月2日上午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在国防部总部会见即将结束任期、前来辞行拜会的韩国驻越南特命全权大使崔泳三。

潘文江大将代表国防部领导，对崔泳三大使在越任期内取得圆满成功表示祝贺；高度评价他在过去任期内所作出的积极贡献，认为这为推动包括国防领域在内的越韩各领域合作不断向纵深发展、取得务实成效作出了积极贡献。

潘文江大将强调，越南高度重视两国全面战略伙伴关系，并明确指出，越共中央总书记、国家主席苏林于2025年8月对韩国进行的国事访问，以及韩国总统李在明于2026年4月对越南进行的国事访问取得了诸多务实成果，为推动越韩全面战略伙伴关系不断迈上新台阶、共同开创繁荣未来注入了新动力战后后果。

在回顾双边国防合作的发展历程时，潘文江大将表示，随着越韩关系的深层次发展，两国国防合作受到双方高度重视与积极推进，合作内容不断拓宽、走深走实，且日益高效务实。潘文江大将高度评价韩国在教育培训、海军、战后重建、国防工业等领域给予越南国防部的合作与支持。

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双方会见现场。图自越通社



潘文江大将强调，未来一个时期双方需继续有效落实已达成的合作内容。他深信，崔泳三大使无论在何工作岗位上，都将一如既往地出色完成被赋予的重任，继续对越南人民和越南人民军保持深厚情谊，为两国关系的发展做出积极贡献。

借此机会，潘文江大将请崔泳三大使转达邀请，欢迎韩国国防工业企业参加预计于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。

崔泳三为自己在任期内能为推动两国经济、文化合作及民间交流贡献力量感到高兴。他承诺，在新的工作岗位上，他个人将始终全力推动并支持韩越合作关系，特别两国国防合作继续向更高水平迈进。（完）

越通社
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