越南呼吁推动《联合国打击网络犯罪公约》早日生效

越通社布拉格——越通社驻布拉格记者报道，6月1日，在奥地利维也纳联合国总部举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第35届会议（CCPCJ 35）期间，越南与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合举办了题为“从河内到全球参与：推动签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》（以下简称《公约》）”的座谈会。



越南外交部法律与国际条约司副司长、越南代表团团长朱俊德强调，2025年10月在河内举行《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）开放签署仪式，成为国际社会合作防控网络犯罪进程中的重要里程碑。《河内公约》开放签署仪式不仅标志着历时多年的多边谈判进程圆满结束，也开启了推动各项国际承诺落地实施的新阶段。



朱俊德指出，2026年4月17日，越南已向联合国秘书长提交《公约》批准书，成为东南亚首个、全球第三个完成《公约》批准程序的国家，这充分体现越南在打击网络犯罪国际合作方面的坚定承诺，同时也为越南更有效地利用《公约》框架内各种合作机制、技术支持和能力建设资源创造了有利条件。越南同时呼吁各国尽快完成国内相关程序，签署并批准《公约》，共同推动《公约》早日生效，进一步扩大全球打击网络犯罪合作网络等。



越南与各国代表合影。图自越通社

朱俊德透露，越南目前正在制定《公约》国家实施总体规划，同时积极推动该领域的双边、区域和多边合作倡议落实落地。值得关注的是，越南正与联合国毒品和犯罪问题办公室及国际合作伙伴携手推动在河内设立区域网络犯罪防治中心。该中心预计将成为区域内各国之间人力资源培训、知识共享、能力建设与务实合作的重要枢纽。



联合国毒品和犯罪问题办公室代表指出，《联合国打击网络犯罪公约》是联合国会员国历经多年谈判取得的重要成果，建立了以加强网络犯罪预防、调查和起诉国际合作为目的的全球首个法律框架。联合国毒品和犯罪问题办公室感谢并高度评价越南在《公约》制定全过程，从参与谈判、动员通过文件、成功主办2025年《河内公约》开放签署仪式到2026年率先完成批准程序等方面所作出的积极贡献。



与会代表的发言表明，国际社会对于推动《河内公约》的签署、批准和有效实施的关注度不断提升，同时对越南在这一进程中的主动精神和积极作用给予高度认可。联合国毒品和犯罪问题办公室承诺将向有意签署和批准《公约》的国家提供技术支持。



《联合国打击网络犯罪公约》于2024年12月24日获得联合国大会通过，并于2025年10月在河内开放签署，是全球首个针对打击网络犯罪领域的多边国际条约。

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越南去年成功举办了《河内公约》开放签署仪式，共有72个国家在仪式上签署了该公约，为推动《河内公约》早日生效并成为打击网络犯罪领域新国际合作框架奠定了良好基础。（完）

