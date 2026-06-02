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主动保护网络空间个人数据

人工智能为优化运营、提升生产效率带来了巨大进步，但同时也被网络犯罪分子以前所未有的复杂手段加以利用。

附图
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越通社河内——人工智能为优化运营、提升生产效率带来了巨大进步，但同时也被网络犯罪分子以前所未有的复杂手段加以利用。

网络空间中的诈骗伎俩

仅2024年，全球就记录了近50万起针对大型数据机构的网络攻击，其中勒索软件攻击案件同比激增250%。在越南，2025年记录的网络攻击约达55.2万次，数字空间的威胁正在快速蔓延。

越南金融咨询协会主席黎明义指出，世界正处在第四次工业革命的关键转折点，人工智能已成为重塑全球金融业的核心动力。在越南，金融银行业的数字化转型正加速推进。人工智能已广泛应用于信用分析、电子身份认证、风险管理、个性化服务及实时交易处理等多个领域。

然而，技术在高速发展的同时，其负面影响也日益凸显。数据价值越高，风险呈指数级增长。金融数据是经济运行的命脉，但这一命脉正遭受高科技犯罪分子越来越复杂的威胁。

目前，约85%的网络攻击都借助了人工智能技术。公安部网络安全与高科技犯罪防范局参谋处副处长阮廷杜诗中校表示，AI工具能帮助犯罪分子自动扫描系统漏洞、定制个性化诈骗方案，甚至高度逼真地伪造身份。

其中，深度伪造技术尤为令人担忧。犯罪分子只需获取几分钟的图像和语音资料，便能制作几可乱真的视频，冒充亲属、公安人员、银行职员或企业领导，从而操控受害者的心理。

当前的诈骗手段日益复杂，常见类型包括： 冒充国家机关实施诈骗；外汇和加密货币投资骗局；情感诈骗；性勒索；针对数字资产生态系统的攻击等。

值得警惕的是，个人数据已成为网络空间中的“地下商品”。过去三年，有关部门查获30多起个人数据买卖和窃取案件，约1.6亿条个人数据记录遭泄露。

不仅是手机和电脑，安防摄像头、智能电视、电子门锁等物联网设备同样面临被入侵的风险。随着联网设备日益普及，攻击个人数据的“入口”正不断扩大。

从金融安全角度看，高科技犯罪的严重程度正迅速攀升。全球统计数据显示，平均每分钟就有近300万人沦为网络犯罪受害者，这一现实令人警醒。

2025年，全球网络犯罪造成的损失预计高达10万亿美元。网络犯罪已成为威胁全球金融稳定的最大风险之一。在越南，这一浪潮同样汹涌，造成的损失高达数十万亿越盾。

尤其值得注意的是，52%的越南企业尚未部署足够强大的网络安全技术解决方案，其中56%的企业缺乏专职网络安全人员。许多企业仍将网络安全视为纯技术问题，而非关乎生存发展的战略议题。

法律框架：保障安全的盾牌

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附图 图自Vietnam+


面对日益严峻的网络攻击浪潮，国家出台相关法律措施并非为了限制发展。

阮廷杜诗中校强调：“越南的法律法规并非要阻碍数据流动。企业仍可因经营需要将数据传输至境外，但必须同时履行数据保护义务并遵守相关规定。《个人数据保护法》中关于数据影响评估的要求，是针对那些虽未在越南设立法律实体、却大量收集和利用越南用户数据牟利的跨境平台所必需的管理工具。”

科技为发展创造了前所未有的机遇，但也赋予犯罪组织越来越先进的数字武器，使其具备自动化、个性化以及大规模攻击能力。

在此背景下，越南亟需树立新的治理思维：从“事后应对安全事件”转向“在设计阶段即嵌入安全防护”的主动安全模式。

专家认为，要筑起真正坚实的“防护盾牌”，越南必须同步夯实三大支柱——技术、制度和人才：企业应主动投资纵深防御安全解决方案，规范数据管理，提升安全事件应对能力； 国家应继续完善法律框架，在有效控制风险的同时为创新发展留出空间；更重要的是，每一位用户都应提高个人数据保护意识，增强识别网络空间风险的能力。


唯有技术、制度与公众意识协同推进，才能在数字时代构建起坚固可靠的个人数据安全防线。 （完）

来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社

专家提出保护个人数据“五不”建议

在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

越通社
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