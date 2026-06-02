科技赋能遗产保护传承 博物馆焕发新活力

越通社河内——文化领域的数字化转型正在全面重塑包括博物馆在内的各类文化机构。从过去被固化为“枯燥、静态、完全依赖人工讲解”的刻板印象空间，如今越南的博物馆正借助数字化浪潮努力实现强劲转型。技术应用不仅是提升遗产管理与保护能力的紧迫解决方案，更是打破代际隔阂的关键所在，使民族历史能够触及当代公众，尤其是年轻一代的内心。



科技赋能 让遗产焕发新生机



在胡志明市昆岛特区的昆岛博物馆一个庄重的角落里，一群年轻人静静伫立在一件特殊的艺术作品前。这是一幅昆岛前政治犯黎秀锦年轻时期的肖像画。令人惊叹的是，这幅作品并非用画笔或水彩绘制而成，而是由同塔省工匠精心利用干荷叶制作而成。荷叶象征着纯洁与在风雨磨难中坚韧不拔的意志。鲜为人知的是，这件独特作品的创作起点竟是一份数字化数据文件。



黎秀锦那张因岁月流逝而陈旧褪色的照片，经现代技术修复和高清数字化处理后，成为工匠们在荷叶上赋予艺术生命的创作素材。看着自己青春年华的容颜从历史长河中重新展现出来，黎秀锦深切感受到当代人对前辈们奉献与牺牲所怀有的深厚感情和崇高敬意。



越南妇女博物馆展出的战争时期书信、老式打字机以及关于越南原国家副主席阮氏平从投身革命、参与巴黎和会到1975年后为和平与教育事业作出贡献的资料、图片和实物，带给观众无比珍贵的情感共鸣。



若仅采用传统陈列方式，参观者很难深入体会这些展品背后的历史背景，以及那些因岁月流逝而逐渐模糊的手写文字。然而，通过数字化技术，这些展品被赋予了新的生命。同时，利用虚拟现实技术重现《巴黎协定》场景的沉浸式体验空间，让观众能够更加深刻地感受这位杰出外交家的故事。



越南妇女博物馆馆长阮氏雪表示，“当科技与文化同行时，遗产将焕发出强大的新生命力，并且能够触动现代公众的心灵。”



越南智慧博物馆的新面貌



从更宏观的视角来看，科技应用趋势正在助推众多博物馆参观人数和收入的大幅增长。越南国家历史博物馆自2013年起率先应用3D虚拟现实技术，推出“越南佛教文化遗产”、“越南古灯”等专题展览，并于2021年建立3D/360度虚拟展示系统，介绍20件国家宝物。得益于线上体验和专题视频内容的不断丰富，博物馆网站访问量实现跨越式增长，从2019年的900万次跃升至2024年的2100多万次。



越南美术博物馆则积极推出多项创新解决方案，如iMuseum VFA讲解应用程序（集音频、图像和语音导览于一体的多媒体平台）以及人工智能在线美术展览空间，使线下参观人数每年增长200%至300%。



与此同时，战争遗迹博物馆和南部妇女博物馆利用3D技术重现越南南部五座大型监狱的历史场景，或建设配备触摸屏自助终端（Kiosk）的展厅，让观众能够主动检索历史资料，以更加生动、沉浸的方式了解历史。



越南美术博物馆馆长阮英明谈及这一转型时表示，“数字技术的应用是博物馆发展的必然趋势。它被视为吸引公众，尤其是年轻一代更加关注博物馆、文化和民族历史的重要手段。借助科技应用，原本静态的文物变得更具故事性，能够创造生动且富有互动性的体验，使观众更容易接触并深入理解文化遗产的价值。”





越南文化体育与旅游部文化遗产局副局长范定峰指出，当前博物馆发展的趋势正加速向开放式博物馆、活态博物馆模式转变，以公众为中心，增强体验性、互动性以及与社区的联系。



他强调， “数字化并不意味着取代实体博物馆，因为只有亲眼观赏原始文物，公众才能获得最真实的历史感受。然而，科技是连接博物馆与当代生活的重要桥梁，使民族文化与历史更加贴近现代社会，并得以完整地保存和传递给后代。”（完）



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