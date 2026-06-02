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节日以热烈欢腾的氛围、泥地上激烈的抢球对抗以及充满浓厚民间信仰色彩的仪式吸引众多观众前来观看，寄托着人们祈求风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。图自越通社
节日以热烈欢腾的氛围、泥地上激烈的抢球对抗以及充满浓厚民间信仰色彩的仪式吸引众多观众前来观看，寄托着人们祈求风调雨顺、五谷丰登的美好愿望。图自越通社
历经数百年传承，云村泥球摔跤节依然被当地民众悉心守护，成为当地居民精神文化生活中不可或缺的一部分。图自越通社
历经数百年传承，云村泥球摔跤节依然被当地民众悉心守护，成为当地居民精神文化生活中不可或缺的一部分。图自越通社
得分后的甲队成员热烈庆祝场面。图自越通社
得分后的甲队成员热烈庆祝场面。图自越通社
独具特色的云村泥球摔跤节被誉为“独一无二”的民俗盛会。图自越通社
独具特色的云村泥球摔跤节被誉为“独一无二”的民俗盛会。图自越通社
比赛开始之前，参赛选手举行祭祀仪式。图自越通社
比赛开始之前，参赛选手举行祭祀仪式。图自越通社
在比赛中，一名选手紧抱木球，奋力突破对手的层层阻拦，试图将球送入得分坑。图自越通社
在比赛中，一名选手紧抱木球，奋力突破对手的层层阻拦，试图将球送入得分坑。图自越通社
从高空俯瞰云村泥球摔跤节泥地赛场。古树环绕、观众里三层外三层，承载京北地区悠久文化传统的民俗活动精彩上演。图自越通社
从高空俯瞰云村泥球摔跤节泥地赛场。古树环绕、观众里三层外三层，承载京北地区悠久文化传统的民俗活动精彩上演。图自越通社
一名选手在激烈碰撞后摔倒在泥地中央，而队友和对手仍紧追木球继续争夺。图自越通社
一名选手在激烈碰撞后摔倒在泥地中央，而队友和对手仍紧追木球继续争夺。图自越通社
一名选手紧抱木球奋力冲刺，泥地四周座无虚席，观众的欢呼声此起彼伏。图自越通社
一名选手紧抱木球奋力冲刺，泥地四周座无虚席，观众的欢呼声此起彼伏。图自越通社
一名选手俯身紧护木球，泥水四溅，队友和对手同时逼近。图自越通社
一名选手俯身紧护木球，泥水四溅，队友和对手同时逼近。图自越通社
木球重量约20公斤，因此选手要具备体力与技巧。一名选手抱紧木球，在泥地上加速奔跑，数百名观众呐喊助威，场上的氛围真是一点都不逊色于任何一场大赛。图自越通社
木球重量约20公斤，因此选手要具备体力与技巧。一名选手抱紧木球，在泥地上加速奔跑，数百名观众呐喊助威，场上的氛围真是一点都不逊色于任何一场大赛。图自越通社
在争球开始前，选手们举行“举球”仪式，将抱球者高高托起，在村民的欢呼声中迎接比赛的到来。图自越通社 ​
在争球开始前，选手们举行“举球”仪式，将抱球者高高托起，在村民的欢呼声中迎接比赛的到来。图自越通社 ​
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云村泥球摔跤节——越南京北地区的独特遗产

云村水球摔跤节（泥球摔跤节）每四年在北宁省云河坊云村举行一次，为期三天（农历四月十二至十四），被誉为保存京北地区独特文化风貌的“活态博物馆”。

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#抱球 #泥球摔跤节

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