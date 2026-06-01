六一儿童节：带孩子走进文庙，在民间游戏中收获快乐与亲情

在文庙-国子监的遗产空间内，"一日游玩"活动通过民间游戏、传统手工艺活动和特色文化体验，为孩子们带来了一场与家人和朋友共度的、充满欢乐且难忘的节日。

在监园的绿色空间中，孩子们踏上了一段兴奋的探索之旅，参与了许多游戏，从投罐子、用棍子打球、踩迷你高跷、用特制服装接球等锻炼体能的运动类游戏，到用椰叶编织蚱蜢、捏面塑、用玉米造型等富有艺术性的创意手工艺活动。通过质朴、贴近自然的材料，孩子们有机会发挥想象力、灵巧性和审美感受力。

河内市河东坊小朋友 邓玉宝英：“今天我创作了玉米造型作品。做这个不太难，我非常喜欢。”

河内市二征夫人坊居民 阮红妆：“这里的创意活动非常有益，帮助孩子们很好地发挥创造力和运动能力，从而形成社交技能并发展自我。”

除了富有民间文化特色的游戏外，这次活动的艺术亮点是由济焦木偶剧团带来的表演。这是一种民间艺术形式，其剧目灵感来自传统故事和习俗，并结合实践互动环节，让孩子们可以亲自尝试操控木偶。生动的体验帮助孩子们自然、亲切地感受到越南的文化价值。

河内市定公坊居民 杨氏苹：“文庙在六一儿童节之际为孩子们提供的这些游戏非常有意义，帮助孩子们更加热爱家乡，更了解我们越南的传统。”

这不仅仅是一个体验节，更帮助孩子们暂时远离手机、iPad和科技游戏，去探索周围的世界。这也是让家人之间的情感更加深厚的契机。

河内市西湖郡小朋友 阮维英：“我和父母、兄弟姐妹以及家人一起来的。我参加了投罐子、踩高跷和许多非常有趣的游戏。这个活动帮助我更好地与人沟通，也锻炼了我的身体。”

河内市红河坊居民 杜氏香平：“在当前信息技术发展的时代，大多数家长会带孩子去购物中心，因为那里凉爽，可以玩室内游戏。但文庙举行了一个非常有趣的户外活动。我的孩子既能体验跳竹竿、看木偶戏等民间游戏，又增进了父母与孩子之间的感情。”

"一日游玩"文化体验活动不仅在六一国际儿童节之际为小朋友们带来了一份有意义的礼物，也让亲子关系不断升温。同时，该活动也有助于传播和维护越南传统民间文化的价值。（完）