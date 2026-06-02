越南民族学博物馆：掌握人工智能，引领数字未来

越通社河内——为响应2026年国际博物馆周（MuseumWeek 2026），越南社会科学院越南民族学博物馆于6月1日至7日举办一系列线上线下数字体验活动。活动不仅展示博物馆数字化转型成果，也提出一个时代命题：主动运用技术塑造数字未来，还是被动地让技术主导未来。



近年来，为加快数字化转型步伐，越南民族学博物馆持续推动科技应用，将传统静态展陈转变为沉浸式互动体验。自2021年设立配备互动屏幕的儿童探索空间以来，博物馆逐步推出主题参观路线、“欢乐赢礼品”互动游戏以及“寻宝之旅”二维码导览系统，不断丰富观众参观体验。



特别值得关注的是，博物馆于去年中秋节期间成功试点推出“AI纸进士”项目。该项目将机械驱动装置与机器人框架结合，并导入博物馆专业数据库，使机器人能够自主移动并与观众实时互动交流，帮助学生和青年观众更加直观、生动地了解文物背后的文化内涵。



越南民族学博物馆馆长黎海灯副教授、博士表示，将人工智能和数字技术引入博物馆实体空间，旨在把原本陈列于展柜后的藏品转化为多感官探索之旅。人工智能能够根据观众需求提供个性化体验，激发公众深入了解文化遗产背后故事的兴趣。



黎海灯强调，人工智能并非取代人类，而是作为创新展示方式和增强公众互动的重要工具。实践证明，这一模式取得了超出预期的效果，吸引了大量年轻观众在较短时间内接触和获取权威文化知识。



与此同时，数字化实践也为博物馆行业带来了新的课题，即如何明确人工智能在文化遗产保护中的定位、服务对象以及技术主导权归属。黎海灯认为，文化机构不能停留在理论层面，而应主动转变思维方式，走出舒适区，持续开展创新探索。



他指出，只有积极拥抱技术变革，才能真正将科技转化为保护、传承和弘扬民族文化遗产的有效工具，为文化遗产的可持续发展奠定坚实基础。（完）

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