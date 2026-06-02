在新的时代背景下大力推进胡志明市建设与发展

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苏林总书记、国家主席：发展传统医药，在新时期为人民提供更好的医疗保健
苏林总书记、国家主席与卫生部党委举行工作会议时要求将发展传统医药纳入新时期国家整体发展战略；建立国家传统医药生态系统；开展研究，建设和推广一些与可持续减贫和生态旅游相关的医疗中心、营养区、养生区、药材村和药材开发区试点模式。
参加2026年亚洲跆拳道锦标赛 越南跆拳道队夺得2枚金牌
越南跆拳道队在2026年亚洲跆拳道锦标赛上表现出色，在品势竞技比赛项目中夺得2枚金牌。
苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上发表主旨演讲的内容概括
当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会，并以“在充满动荡的世界中主动塑造和平、稳定与发展格局”为主题发表主旨演讲。以下是苏林总书记、国家主席在发表演讲中的一些主要内容：
越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强
参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。
2025年省级竞争力指数排名前列的5个地区
2025年，省级竞争力指数（PCI 2025）排名中没有任何地区被评为治理质量“非常好”；大多数地区的得分集中在中等和良好水平。
越南—泰国全面战略伙伴关系
应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。
高温酷暑天气：有效节约用电方法
进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。
佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行
佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。
越南首次公布私营经济效率指数
于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。
到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务
《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。
河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市
根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。
越南司法部行政改革指数在各部委及部级机构中位居第一
2025年，各部委及部级机构行政改革指数（PAR INDEX 2025）结果分为两个等级：A组为指数达到90%以上，B组为指数达到80%至90%以下。其中，越南司法部以95.48%的成绩，在各部委及部级机构行政改革指数排名中位居第一。
大力推进落实《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》
越南政府总理近日签发2026年5月12日关于加快实施《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》的第19/CT-TTg号指示，提出多项重点任务和解决方案，旨在全面推动少数民族地区和山区的发展。
E10生物燃料的一些优势
越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。
2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
《胡志明之光照亮我们前行的道路》文章的一些重要内容
值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章的一些重要内容。
河内批准、调整6 项重点项目投资计划
2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。
海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
面向民众开展免费定期健康检查及疾病筛查
越南政府总理2026年5月6日签发第17/CT-TTg号指示，要求为民众组织开展免费定期体检或疾病筛查活动。
2026年前4个月首都河内保持增长态势
2026年前4个月，河内市经济社会保持稳定，多项指标取得积极成果。