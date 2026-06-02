Multimedia

图表新闻

在新的时代背景下大力推进胡志明市建设与发展

越共中央政治局2026年5月19日颁发的第09号决议，设目标至2030年将胡志明市建设成为文明、现代、充满活力和创新的城市，打造成为经济、文化、社会、科技、创新、物流和国际融合中心，在国家工业化、现代化事业中走在前列，在东南亚地区具有突出的地位和影响力。

ok-2026-0526-vn-hcm-kn-moi-muctieu-v2-b1-h84-b1-h84.jpg
越通社
#胡志明市 #现代城市
关注 VietnamPlus

国有经济

相关新闻

合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

胡志明市即将为工人新建5000套住房

5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填筑建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市范围内工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

越南建筑师协会副主席、建筑材料展厅创始人阮秋风。图自tuoitre.vn

绿色经济对越南GDP的贡献率有望超过10%

据预测，到2030年，绿色经济有望为越南国内生产总值（GDP）贡献超过10%，并创造数十万个新就业岗位。这是由胡志明市创新创业中心（SIHUB）与建筑材料展厅（Gallery Architecture & Materials）于5月25日联合举行的“2026年智慧景观与健康生活博览会”（Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026）新闻发布会上提供的信息。

更多

越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强

越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强

参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。

越南—泰国全面战略伙伴关系

越南—泰国全面战略伙伴关系

应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。

高温酷暑天气：有效节约用电方法

高温酷暑天气：有效节约用电方法

进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。

佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。

越南首次公布私营经济效率指数

越南首次公布私营经济效率指数

于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛​​发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。

河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市

河内力争到2035年建成一座绿色、智慧、现代化的城市

根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。

E10生物燃料的一些优势

E10生物燃料的一些优势

越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。