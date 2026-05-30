越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强

越南在第26届亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八
5月24日，越南教育与培训部正式通报了越南国家代表队参加于2026年5月17日至25日在韩国釜山举行的第26届亚洲物理奥林匹克竞赛（APhO 2026）的结果。
参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。
2025年，省级竞争力指数（PCI 2025）排名中没有任何地区被评为治理质量“非常好”；大多数地区的得分集中在中等和良好水平。
应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。
进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。
佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。
于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。
《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。
根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。
2025年，各部委及部级机构行政改革指数（PAR INDEX 2025）结果分为两个等级：A组为指数达到90%以上，B组为指数达到80%至90%以下。其中，越南司法部以95.48%的成绩，在各部委及部级机构行政改革指数排名中位居第一。
越南政府总理近日签发2026年5月12日关于加快实施《2030年阶段和展望2045年的民族工作战略》的第19/CT-TTg号指示，提出多项重点任务和解决方案，旨在全面推动少数民族地区和山区的发展。
越南国家能源工业集团（Petrovietnam）旗下的越南石油公司（PV OIL）于2026年5月15日起在其整个系统内销售E10生物燃料。在向绿色能源转型的过程中，E10生物燃料有望成为减少排放、助力环境保护的重要措施。
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章的一些重要内容。
2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
越南政府总理2026年5月6日签发第17/CT-TTg号指示，要求为民众组织开展免费定期体检或疾病筛查活动。
2026年前4个月，河内市经济社会保持稳定，多项指标取得积极成果。
越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。
据越南财政部统计总局5月3日公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。