社会

自6月8日起车辆登记数据将集成至VNeID和VNeTraffic应用程序

自2026年6月8日起，越南公安部关于修改补充车辆登记、检验相关通函若干条款的第37/2026/TT-BCA号通知正式生效。

在公安部交通警察局指挥信息中心利用AI摄像头对交通状况进行全天候24小时监控。图自越通社
在公安部交通警察局指挥信息中心利用AI摄像头对交通状况进行全天候24小时监控。图自越通社

越通社河内——自2026年6月8日起，越南公安部关于修改补充车辆登记、检验相关通函若干条款的第37/2026/TT-BCA号通知正式生效。

根据新规，车主可通过以下方式之一领取车辆登记结果：在线公共服务门户、邮政服务，或直接前往车辆登记机关办理。

同时，车辆登记证的电子数据将集成至由公安部管理和运营的国家电子身份识别应用（VNeID）及公民数字设备交通应用（VNeTraffic）上。该应用支持车主直接在手机上查询车辆信息。

若车主的婚姻状况数据已在国家人口数据库中更新，则在在线公共服务门户上生成的电子版所有权转移数据具有与纸质版所有权转移凭证同等的法律效力。

此外，通函还规定，在确保技术基础设施的前提下，以下各类证书的颁发、换发、补发及收回手续将在线办理：进口机动车、专用机动车辆技术质量安全和环保证书；进口机动车零部件技术质量安全和环保证书；生产、组装机动车、专用机动车辆设计审定证书；生产、组装机动车、专用机动车辆技术质量安全和环保证书；生产、组装机动车零部件技术质量安全和环保证书；改装机动车、专用机动车辆设计审定证书；改装机动车、专用机动车辆技术质量安全和环保证书。相关电子档案或数据将存储于交通警察局车辆登记管理系统中，以供管理、开发和使用。（完）

越通社
#VNeID集成车辆登记数据 #VNeTraffic #第37号通知 #电子所有权转移 #在线领取车辆登记 #第57号决议 越南
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

昆岛前政治犯黎秀锦观看年轻时期的肖像画。图自qdnd.vn

科技赋能遗产保护传承 博物馆焕发新活力

文化领域的数字化转型正在全面重塑包括博物馆在内的各类文化机构。从过去被固化为“枯燥、静态、完全依赖人工讲解”的刻板印象空间，如今越南的博物馆正借助数字化浪潮努力实现强劲转型。技术应用不仅是提升遗产管理与保护能力的紧迫解决方案，更是打破代际隔阂的关键所在，使民族历史能够触及当代公众，尤其是年轻一代的内心。

茶荣大学吸引了众多国内外大学生和实习生前来学习与研究。图自越通社

越南加速培养科技创新高素质人才

为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。

更多

宁顺二号核电站建设所在地永海乡。图自越通社

宁顺核电项目资金到位进展向好

得益于各项任务和措施的同步有效推进，截至6月1日，宁顺一号和宁顺二号核电站项目征地、补偿和安置补助资金到位工作取得积极进展，为保障项目按计划推进作出了重要贡献。

河内市6月初为近40万名儿童补充维生素A。图自越通社

6·1国际儿童节：为儿童保障合理营养 打造健康生活方式

卫生部副部长阮知识指出，越南需要出台校园营养的突破性解决方案，为保健与体能提升注入战略助推剂。因此，卫生部领导强调，必须继续完善体制和政策，将营养的投入视为对发展的投资；同时构建全面的法律框架，出台高效的政策，以增强年轻一代的身高与体能。

自2026年6月1日起越南同时分销两种生物汽油，即E5和E10，供民众根据自己的车辆情况选择。

📝时评：E10汽油的“破坏者”

在越南建设和保卫国家的事业中，不仅要与思想上的敌对势力作斗争，还要面对那些属于“社会破坏分子”的个人和群体——每当有新政策出台或实施时，他们便以“挑刺”、制造社会恐慌为乐。攻击在全国范围内广泛推广使用生物汽油E10（E10 RON 95）的主张，也属于这种“有害的乐趣”。

新加坡南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长刘英俊接受越通社记者的采访。图自越通社

新加坡——越南人才培养的重要伙伴

越通社驻新加坡记者报道，越共中央总书记、国家主席苏林访问新加坡，有望为越新两国开启更多新的合作方向，其中发展高素质人力资源正成为潜力巨大、具有长远战略意义的领域之一。

胡志明市平民医院的专科医生在昆岛为一名居民进行紧急手术。图自越通社

优质医疗下沉基层：胡志明市迈向医疗服务全覆盖目标

长期以来，郊区及偏远地区的居民前往中心城区医疗机构就医看病，需要耗费大量时间、精力和金钱。究其原因，在于高端、优质基层医疗体系未能延伸至各地区。为解决这一问题，胡志明市率先派遣医生进驻并扩大偏远地区及海岛的医院规模，旨在提高全体人民获取医疗服务的可及性。

苏林夫人吴芳璃看望慰问雒鸿越南语培训班的师生。图自越通社

保持并促进越新文化交流

与雒鸿越南语培训班的师生亲切交谈时，吴芳璃表示，她对在新加坡现代且忙碌的生活节奏中能够开设这一越南语培训班而感到自豪。她希望家长们继续并肩同行，重视为其子女维持母语；并强调，这正是保持文化特色的方法。

越南试点开展公职律师制度。图自baochinhphu.vn

越南试点开展公职律师制度

公职律师须履行法律事务职责，包括就国内外投资、贸易、行政和民事事务等相关事宜提供咨询和代理服务并参与诉讼及争议解决；参与民事和行政案件的执行过程；按照分工履行其他法律事务等。

学生利用光学显微镜进行血细胞观察与计数实习，为动物临床诊断提供服务。图片来源：越通社

人的全面发展中的数字能力

工业4.0革命、数字化转型以及人工智能（AI）正在从根本上改变生产方式、就业结构、学习、交流以及社会治理模式。这一现实要求在人类发展过程中更加重视与数字能力相关的因素。

旅泰越南侨胞在乌隆他尼省胡志明纪念馆的胡志明主席祭坛前合影留念。图自越通社

旅泰新菲三国越南侨胞：友谊、合作与发展的桥梁

旅泰新菲三国越南人社群在数量、形成历史、特点、成分上各有不同，但多年来在多个领域为越南与所在国之间的友好合作关系作出了积极贡献，为增进相互了解和深化越南与所在国友好关系发挥了重要作用。