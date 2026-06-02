推动四所越南高校向亚洲一流大学水平迈进

越通社河内——越南政府副总理黎进珠刚签发第966/QĐ-TTg号决定，批准《推动越南东南部地区部分重点高校按亚洲先进大学标准发展的提案》。



该提案的目标是将胡志明市经济大学、胡志明市医药大学、越德大学以及胡志明市国家大学发展成为亚洲领先的高素质人力资源培训、科学研究、创新创意和技术转让中心。



力争推动部分高校跻身亚洲百强

​ 目标到2035年，胡志明市经济大学、胡志明市医药大学和越德大学成为东南部地区和全国的重点公立高等院校，拥有现代化的技术基础设施和物质基础，达到区域标准，力争在其各自的优势学科和领域保持亚洲一流大学集团的地位。 ​

其中，胡志明市经济大学将建设成为一所综合性、多学科大学，并力争在经济、商业和治理领域跻身亚洲前100名高校行列。胡志明市医药大学成为越南健康科学领域的领先高等教育机构，达到亚洲前100名高校在高质量医学人才培养方面的各项标准和指标。越德大学成为一所研究型大学，按照德意志联邦共和国顶尖研究型大学模式运作；成为卓越培训、精确与智能工程技术、半导体微芯片、人工智能、数据科学领域研究及创新创意中心，力争在相关工程技术领域的标准和评价指标达到亚洲前200名高校。



到2050年的发展方向是，上述3所院校与胡志明市国家大学一起，持续发挥人才培养、科学研究、技术开发与转移领域的核心引领作用，其质量、研究及治理水平进入亚洲前100名高等教育机构集团，并在具有区域竞争力的领域中发挥引领作用。



五大核心任务与解决方案



提案提出了实现上述目标的五大核心任务与解决方案，即：实现技术基础设施和物质基础的现代化，拓展高等教育机构的发展空间；建设与发展满足国际一体化要求的师资队伍；按照国际标准革新并提升培训质量；提升科研能力和国际学术发表水平，推动联系、委托实施科研任务和技术转让的机制；加强与地方协调，与东南部地区企业合作开展高素质人力资源培训。



其中，提案将升级、扩建和完善胡志明市经济大学的技术基础设施和物质基础，将其建设成为智慧大学中心、连接国际教育；扩大胡志明市经济大学在永隆省分校的占地面积，并发展其在庆和省的分校。



在教学中应用受控的人工智能进行研究与治理，确保安全、透明、问责制，并遵守数据保护、学术道德和诚信方面的规定；建设一支专业化、国际化的高校管理队伍，使其达到亚洲先进高校管理水平。



建设与发展精英及高素质培训项目



提案要求各院校基于自身优势，建设和发展精英化、高质量、专业化和特色化人才培养项目，确保输出标准满足国内外劳动力市场的要求。



各院校通过建立国际合作关系、互派讲师和学生、开展国际研究项目等方式，实现培训项目和学习环境的国际化；推进基础设施现代化建设，使其达到国际标准，加强与亚洲顶尖大学的培训合作和学生交流。（完）